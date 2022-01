La nageuse transgenre Lia Thomas battue par d’autres athlètes transgenres

(alessandro0770/iStock/.)

Lia Thomas, la nageuse transgenre de l’Université de Pennsylvanie qui a établi des records de natation féminine cette saison après avoir déjà concouru en tant qu’homme, a été battue dans deux épreuves samedi – par un autre athlète transgenre.

Plus tôt cette saison, Thomas a établi des records de poule, de programme et de compétition, 38 secondes d’avance sur la nageuse Penn la plus proche dans une épreuve.

Vendredi, cependant, Thomas a échoué dans deux courses; celui dans lequel Thomas s’est classé cinquième et Iszac Henig – un autre athlète transgenre qui fait actuellement la transition de femme à homme – est arrivé en premier, puis à nouveau dans un relais dans lequel Henig a battu Thomas de plus d’une seconde.

Henig n’a pas encore commencé à prendre des hormones, mais a subi une mastectomie. Thomas et Henig sont tous deux autorisés à concourir dans la division féminine selon les règles actuelles de la National Collegiate Athletic Association (NCAA).

Les directives actuelles se concentrent principalement sur les traitements hormonaux et se lisent comme suit : « Une étudiante-athlète transsexuelle (MTF) traitée avec un médicament anti-testostérone pour un trouble de l’identité sexuelle ou une dysphorie de genre et/ou un transsexualisme, aux fins de la compétition NCAA peut continuer à participer dans une équipe masculine, mais ne peut pas concourir dans une équipe féminine sans changer le statut d’équipe mixte avant d’avoir terminé une année civile de traitement de suppression de la testostérone.

Ils ne tiennent pas compte de la densité osseuse, de la masse musculaire accumulée ou d’autres considérations.

Selon les directives, « de nombreuses personnes peuvent avoir un stéréotype selon lequel toutes les femmes transgenres sont anormalement grandes et ont de gros os et muscles. Mais ce n’est pas vrai. . . . L’hypothèse selon laquelle toutes les personnes au corps masculin sont plus grandes, plus fortes et plus qualifiées dans un sport que toutes les personnes au corps féminin n’est pas exacte. »

