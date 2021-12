La naissance de la princesse Charlotte a provoqué une plus grande frénésie que l’arrivée de George et Louis – données | Royale | Des nouvelles

Un porte-parole de Little Ones London a déclaré à propos des conclusions : « Chaque naissance royale est un motif de célébration et d’excitation, et les bébés des membres les plus en vue de la famille royale ont toujours un effet sismique sur le public, avec des millions de des gens désespérés de connaître chaque détail. »

À la cinquième place de l’analyse figurait la naissance du plus jeune enfant de Harry et Meghan, Lilibet Diana, qui a déclenché une augmentation de 177% des recherches de « bébé royal » après sa naissance en juin 2021.

Les Sussex ont rapidement révélé le nom de leur fille, qui comprenait de doux hommages à la reine et à la défunte mère de Harry, la princesse Diana.

Mais une photo du bébé Lilibet n’a été publiée que lorsque les Sussex ont publié leur carte de Noël en décembre 2021, six mois après la naissance du bébé.