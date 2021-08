La naissance de l’ITO et la démocratisation du métavers ⋆ Crypto nouveaux médias

La première vague de collecte de fonds blockchain a été l’ICO. Tout a commencé en 2017 avec l’introduction de la norme de jeton ERC-20 d’Ethereum, qui a permis la création d’une nouvelle classe d’actifs numériques : les jetons utilitaires.

Ces jetons donnaient à leurs détenteurs accès à un service ou à un produit et étaient vendus aux investisseurs comme une opportunité d’investissement. La deuxième vague était les IEO (Initial Exchange Offering). Les IEO sont similaires aux ICO, mais au lieu de vendre des jetons sur une page de destination de démarrage, ils sont répertoriés directement sur des bourses comme Binance ou Bitfinex, qui donnent immédiatement accès à un grand nombre d’investisseurs.

La troisième vague était les STO (Security Token Offerings), où les entreprises émettent leurs propres jetons adossés à des capitaux propres, à des dettes ou à des actifs réels, plutôt que de donner accès à un service ou à un produit.

La quatrième vague était IDO (Initial Decentralized Exchange Offering), similaire à un IEO, mais sur un échange décentralisé comme UniSwap ou PancakeSwap.

La cinquième vague est l’ITO, ou Initial Tile Offering, où un projet vend des parcelles immobilières virtuelles sur des blockchains telles que Ethereum, où les NFT représentent des droits de propriété sur ces parcelles. L’ITO a été mis au point par le nouveau projet majeur de métaverse, Next Earth.

Une brève leçon d’histoire du métavers : Au début des années 2000, un groupe d’informaticiens et d’entrepreneurs a créé un monde virtuel appelé Second Life. C’était un monde en ligne où les utilisateurs pouvaient acheter et vendre des biens immobiliers virtuels, créer des entreprises, rencontrer de nouvelles personnes et même tomber amoureux.

Le métaverse a parcouru un long chemin depuis sa création. Aujourd’hui, il existe plusieurs métavers qui permettent aux utilisateurs de créer des avatars et d’interagir les uns avec les autres dans des environnements 3D. Certains d’entre eux incluent Sims, Roblox et Minecraft.

Cependant, de Second Life aux Sims, ces métavers traditionnels ont un problème en commun : ils sont centralisés, ce qui signifie qu’une autorité centrale possède tous les actifs, tandis que les utilisateurs sont simplement là en tant qu’invités, sans jamais en faire l’expérience.

En conséquence, un utilisateur peut être banni, expulsé du serveur ou perdre l’accès à ses actifs à tout moment. Avec un seul marché des skins dans le jeu de 50 milliards de dollars, c’est un problème sérieux. Des milliards de dollars d’« actifs de joueurs » appartiennent en réalité à des entreprises centralisées.

Les métavers décentralisés comme Next Earth visent à résoudre ce problème. Next Earth construit le métaverse le plus décentralisé de tous les temps sur la technologie blockchain d’Ethereum, qui permettra à quiconque de posséder véritablement un morceau du métaverse, sans dépendre de tiers ou d’intermédiaires pour posséder ou exploiter leur contenu ou leurs actifs.

Dans le premier ITO au monde, ou offre initiale de tuiles, Next Earth a mis en vente des tuiles virtuelles de la Terre. Les participants à l’ITO possèdent désormais des biens immobiliers virtuels rares et uniques en leur genre sur une réplique numérique de la Terre. Désormais, tout le monde peut acheter ces tuiles de terrain.

Ces propriétaires fonciers gouverneront également le métaverse Next Earth. Après la sortie du Next Earth Token, les propriétaires fonciers pourront également jalonner leurs jetons, qui sont liés à des tuiles. De plus, le NFT Land Art basé sur les pixels sera introduit pour la première fois sur la blockchain.

Il s’agit d’un tout nouveau cas d’utilisation pour les NFT, qui attirera les artistes et les créatifs vers le métavers, en tant qu’endroit où ils peuvent créer et vraiment posséder leur land art numérique pour la première fois.

Cela nous amène au point suivant : Next Earth vise également à être un métavers commercial, ce qui signifie que plus il y a d’utilisateurs, plus les entreprises seront intéressées à entrer sur les plateformes, à proposer leurs produits et services.

Grâce à l’offre initiale de tuiles, les entreprises ont revendiqué les premières participations de l’immobilier commercial virtuel (vCRE). En allouant une grande partie de ses tokens aux entreprises, Next Earth attire des entreprises vers la plateforme et permet même d’en créer de nouvelles.

Pour les non-entrepreneurs, cela a l’avantage d’augmenter la valeur globale du terrain, en plus de générer des revenus passifs plus importants grâce à un volume accru de transactions.

Tout cela sert également à contribuer à la mission principale de Next Earth : contribuer aux organisations caritatives environnementales. Comme une partie de chaque transaction est reversée à un pool caritatif, l’ITO à succès a fait croître le métaverse et, à son tour, les contributions caritatives. Alors que de plus en plus d’utilisateurs acquièrent et échangent des biens immobiliers virtuels après l’ITO, cette tendance se poursuivra.

Un ITO est essentiellement une campagne de financement participatif pour l’immobilier virtuel. Vous pouvez le considérer comme la prochaine évolution des fiducies de placement immobilier (FPI), qui sont utilisées par des investisseurs institutionnels tels que des fonds de pension et des fonds de dotation, qui souhaitent s’exposer à la classe d’actifs immobiliers sans avoir à assumer tous les risques eux-mêmes.

Essentiellement, un ITO est un moyen pour les particuliers d’investir dans le métaverse sans avoir à assumer eux-mêmes tous les risques liés à l’infrastructure. Mais contrairement aux REIT, les investisseurs individuels participent à un monde virtuel donné plutôt qu’à un actif physique sous-jacent tel que les revenus locatifs de propriétés sur un marché immobilier spécifique.

Cela leur donne donc un avantage sur la propriété de ce monde virtuel et de son écosystème plutôt que sur la propriété réelle de propriétés génératrices de revenus locatifs ou de flux de trésorerie provenant de ces propriétés (ce n’est pas qu’il y ait quelque chose de mal à cela !).

Au lieu de cela, avec l’immobilier virtuel et les ITO, les tuiles terrestres que vous acquérez sont des NFT. Les NFT sont précieux car ils sont rares, et la rareté est prouvée par la blockchain. La démocratisation de la propriété immobilière virtuelle est là et elle ne fait que commencer.

Le métaverse existe depuis un certain temps maintenant, mais ce n’est que plus récemment que les gens ont commencé à le remarquer. En juillet de cette année, Facebook a annoncé qu’il passerait à une « entreprise métaverse ». Cela dit, Facebook est une entité centralisée qui a prouvé à maintes reprises qu’il ne fallait pas lui faire confiance pour les données des utilisateurs.

Si on ne peut pas faire confiance à Facebook pour les données utilisateur de base, comment peut-on leur confier l’intégralité de nos cyber-identités dans le métaverse ?

Les métavers décentralisés ont le potentiel de changer tout cela. Ils offrent aux utilisateurs la propriété de leurs données et peuvent être utilisés pour accéder à des services qui ne seraient autrement pas disponibles sur des plateformes centralisées comme Facebook.

Le monde virtuel Next Earth a sa propre monnaie, une gouvernance décentralisée, des économies d’actifs rares et des structures sociales. Ces éléments se combinent pour créer une expérience immersive où les utilisateurs peuvent échanger et vraiment posséder des actifs numériques uniques sur une réplique virtuelle de la Terre.

L’un des aspects les plus excitants du métaverse Next Earth est sa capacité à créer des économies entièrement nouvelles, ce qui pourrait aider à inaugurer une nouvelle ère de liberté financière pour les utilisateurs du monde entier.

L’offre initiale pour notre immobilier virtuel, Initial Tile Offering (ITO), visait à permettre aux gens de posséder une partie de ces mondes virtuels, à démocratiser l’accès au métavers et à permettre à quiconque d’en posséder vraiment une partie.

Une chose est sûre : les mondes virtuels continueront de gagner en popularité à mesure que de plus en plus de personnes réaliseront leur potentiel. Et une fois qu’ils sont devenus courants, on ne sait pas combien de richesse ils pourraient générer pour ceux qui investissent dès le début, que ce soit par le biais de l’offre initiale de carreaux ou d’autres opportunités à venir.

Avec la création d’un métavers plus grand, la démocratisation devient encore plus importante. Les mondes virtuels décentralisés ont le potentiel de donner aux utilisateurs le contrôle de leurs données, ce qui pourrait conduire à un certain nombre de résultats positifs.

D’une part, cela permettrait aux gens d’accéder à des services qui ne leur seraient pas accessibles autrement sur des plateformes centralisées comme Facebook. Il a également le potentiel d’aider à créer des économies et des opportunités financières entièrement nouvelles pour les utilisateurs du monde entier.

Nous avons également vu l’importance de la démocratisation dans d’autres industries également. Prenez Robinhood, une application qui permet aux utilisateurs d’investir dans des actions sans payer de frais ni de commissions. Robinhood a démocratisé l’investissement pour les masses, et ils ont pu atteindre une base d’utilisateurs de millions d’investisseurs avec leur service.

Pour donner un autre exemple, regardez comment Uber a démocratisé l’industrie du taxi. Avant Uber, les clients devaient appeler une compagnie de taxi ou héler manuellement un taxi et expliquer la destination. Avec Uber, les clients peuvent simplement ouvrir leur application et sélectionner une adresse.

La même chose se produit dans le monde de la musique en streaming. Spotify a démocratisé l’industrie de la musique en permettant aux utilisateurs de diffuser des chansons gratuitement sans payer de frais ni de redevances aux artistes et aux maisons de disques. Les utilisateurs peuvent également créer des listes de lecture basées sur différents genres de musique, ce qui leur permet de trouver plus facilement les chansons qu’ils aiment.

Tout comme des applications comme Robinhood, Uber et Spotify démocratisent leurs industries respectives, Next Earth démocratise le métavers. La prochaine Terre s’est rendu compte qu’il y avait une opportunité de décentralisation au sein de cet espace – une opportunité qui n’avait pas encore été pleinement réalisée. En lançant le premier ITO au monde, Next Earth a fait des progrès dans la démocratisation du métaverse, et les nouveaux utilisateurs peuvent aujourd’hui participer en gagnant des récompenses communautaires, en acquérant des biens immobiliers virtuels et bientôt en créant du pixel art sur des tuiles terrestres virtuelles !