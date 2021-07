La naissance de Mersey Beat, dans ses propres mots

Le phénomène en plein essor de la Mersey Beat a obtenu son propre nom et son propre magazine, lorsque le journal bimensuel de ce nom a publié sa première édition pour la période du 6 au 20 juillet 1961. Édité par Bill Harry, il avait Gène Vincent sur la couverture et un Beatles biographie à la page deux écrite par John Lennon.

Le nouveau périodique était l’idée de l’éditeur Bill Harry, un ami de Lennon et compatriote Beatle de l’époque Stuart Sutcliffe. Harry et sa petite amie et future épouse, Virginia, l’ont lancé avec l’aide d’un prêt de 50 £ et fonctionnaient à partir d’un petit bureau au-dessus d’une boutique de marchand de vin à Renshaw Street, à environ 800 mètres du Cavern Club de Liverpool. Les 5 000 exemplaires du premier numéro se sont rapidement épuisés.

Harry a expliqué plus tard que son idée pour le titre du journal, plus tard la description mondialement reconnue du son pop de Liverpool des Beatles et d’innombrables autres, était en fait conçue avec un sens légèrement différent. « Assis seul au bureau vers deux heures du matin, j’essayais de trouver un nom pour le nouveau journal », a-t-il déclaré.

« Je l’ai soudainement visualisé comme le battement d’un policier »

«Ayant décidé que je couvrirais toute la région du Merseyside – Liverpool, le Wirral, Southport, Crosby, St. Helens, Widnes, Warrington, etc. L’image d’un cuivre se promenant sur une carte des environs m’est venue à l’esprit, ainsi que le nom “Mersey Beat”.

Vincent, alors star du rock’n’roll pendant cinq ans et dans le Top 30 britannique à l’époque avec « She She Little Sheila », faisait la couverture du premier numéro d’une publication qui a toujours gardé un fort sens de Scouse. humour. Harry se souvint plus tard avoir demandé à Lennon d’écrire un article sur son groupe. “Quand les Beatles sont revenus d’Allemagne, John m’a donné la biographie”, a-t-il dit, “écrite dans son propre style inimitable, que j’ai intitulé ‘On The Dubious Origins Of Beatles, Translated From The John Lennon.'”

« Ils étaient du genre à se réunir »

Dans cette pièce extrêmement divertissante, Lennon a écrit l’histoire du groupe avec sa langue fermement dans sa joue. « Il était une fois trois petits garçons appelés Jean, George. et Paul, de nom baptisé », a déclaré l’introduction. “Ils ont décidé de se réunir parce qu’ils étaient du genre à se réunir.”

Plus loin dans l’article, il a écrit les mots dont on se souviendra plus tard dans le titre de McCartney’s album 1997, qui est devenu le 13e titre dans sa collection Archive lauréate d’un Grammy en juillet 2020. « Beaucoup de gens demandent ce que sont les Beatles ? Pourquoi les Beatles ? Ugh, Beatles, comment le nom est-il arrivé ? Alors on va vous dire. C’est venu dans une vision – un homme est apparu sur une tarte enflammée et leur a dit : « À partir de ce jour, vous êtes les Beatles avec un « A ». Merci, monsieur l’homme, dirent-ils en le remerciant.

Avec nos remerciements à la Bible des Beatles.

