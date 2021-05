La narcissique ‘Everywoman’ Megan Rapinoe fait l’éloge de l’émission sportive YouTube YouTube .

Megan Rapinoe a emmené l’athlétisme féminin à 180 degrés dans la mauvaise direction de l’athlète poli et sain d’antan de type Chris Evert Lloyd. Elle a fait cela en disant la vérité de la justice sociale au pouvoir. Démontrant un niveau d’orgueil faisant honte à LeBron James, toutes les femmes disent qu’elle pourrait bien être présidente un jour.

Il y a tellement de gens à qui Rapinoe a dit cette vérité. Tant d’autres qu’elle peut éclairer avec sa politique de gauche, dit-elle. Tout est disponible à la consommation sur l’interview Youtube de Fubo Sports Network qu’elle a faite avec les animateurs de l’émission Cooligans Alexis Guerreros et Christian Polanco Sunday.

Pour commencer, Rapinoe a récemment honoré la Maison Blanche et a livré son message au président Joe Biden. Elle s’est portée volontaire l’année dernière pour apporter son narcissisme à son administration en tant que vice-présidente, mais il a laissé passer cette occasion en or. Il est vraiment cool, cependant, et il la récupère.

Rapinoe a raconté à nouveau comment, lors du tournoi de football de la Coupe du monde en 2019, elle a dit la vérité au pouvoir à l’ancien président Donald Trump, «une personne horrible». Elle a choisi un combat avec l’ancien président, l’a blâmé pour l’acrimonie qui a suivi et l’a fait taire:

«C’était une personne qui attaquait une femme, une femme gay, aux cheveux roses. … Vous l’avez vu se démêler. … J’avais juste l’impression d’être toutes les femmes du moment. … Cela ressemblait à une attaque contre quiconque dit la vérité au pouvoir, et notre équipe (USA National) l’a totalement acceptée. … Cela s’est totalement retourné contre lui (pour lui) et m’a rendu tellement plus populaire que je ne l’aurais été. … »

Mis à part Trump, les politiciens sont talentueux, et Rapinoe dit qu’elle pourrait probablement être une représentante d’une sorte, «gagner un district ici ou là». Ou peut-être qu’elle parlera simplement de la politique des vrais membres du Congrès. «À moins que ce ne soit le président, et alors probablement, je vais le faire.»

Un nouveau candidat politique a également attiré les critiques de la star du football – espoir du gouverneur de Californie Caitlyn Jenner, qui s’est prononcée la semaine dernière contre les hommes trans qui pratiquent le sport féminin.

«Vous étiez un athlète exceptionnel. Vous n’êtes pas un politicien exceptionnel. Cela demande une tonne de compétences », a confié Rapinoe à Jenner.

Les Cooligans voulaient savoir ce que Rapinoe envisage de faire de plus, car elle a déjà accompli tellement de choses. Voici une alerte hubris.

Les petites filles voulaient voir quelqu’un aux cheveux sauvages, qui est gay, marquer des buts, se vantait Rapinoe. Même si personne ne peut contrôler le moment où les bombes F «s’échappent parfois. Quand je parle, beaucoup de gens écoutent. Elle continue de dire la vérité au pouvoir d’une manière qui n’aliène pas les gens. Les gens vont aussi entendre son message de justice sociale radicale lorsqu’ils regardent la NBA, dit-elle. Les quelques personnes qui prêtent encore attention à cette ligue hors de propos.

Voici un vrai rire. Non seulement Rapinoe fait passer son message de justice sociale aux jeunes filles impressionnables. Elle veut aussi le faire comprendre à leurs pères hétéros.

Comment avons-nous survécu à la vie avant que Rapinoe ne porte sa politique d’extrême gauche sur la scène mondiale? Elle dit qu’elle adore parler de politique depuis sa voie, mais c’est une voie dont on peut se passer.