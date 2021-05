La NASA a enfin laissé Perseverance étirer ses bras et faire un peu de travail – .

Le nouveau rover Perseverance de la NASA est assis sur Mars depuis fin février. Il a parfaitement atterri et tout s’est bien passé dans les mois qui ont suivi, mais il lui restait beaucoup à faire avant de pouvoir commencer à mener des recherches scientifiques sérieuses. Le haut de la liste était le déploiement de l’hélicoptère Mars Ingenuity, et bien que le rover ait été autorisé à parcourir la zone où Ingenuity effectuait ses tests en vol, il ne pouvait pas s’éloigner trop car il devait être suffisamment proche pour enregistrer une vidéo de les vols depuis le sol.

Maintenant qu’Ingenuity a démontré une grande partie de ce qu’elle peut faire et s’est envolée vers une nouvelle zone où Perseverance finira par se diriger, le rover a un peu de temps pour mettre à profit ses instruments de haute technologie. Dans un nouveau billet de blog, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA révèle que Perseverance a récemment utilisé certains de ses outils, y compris une caméra haute résolution et un zapper laser, pour commencer à étudier les roches qui se trouvent sous ses roues.

Top Deal du jour Alerte d’affaire: les acheteurs d’Amazon grouillent pour obtenir ce drone à caméra 2K qui se replie aussi petit qu’un smartphone Prix courant: 79,99 $ Prix: 64,99 $ Vous économisez: 15,00 $ (19%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

La NASA a choisi le lieu d’atterrissage de Perseverance pour une raison. L’emplacement, qui se trouve à l’intérieur d’un site d’impact massif appelé le cratère Jezero, aurait été autrefois un lac. Si les théories selon lesquelles Mars avait autrefois une abondance d’eau à sa surface sont vraies, le cratère Jezero aurait collecté une grande partie de cette eau et aurait peut-être même servi de foyer à la vie aquatique. En étudiant les roches à la surface du cratère, les scientifiques peuvent avoir une meilleure idée de leur origine et si elles ont été créées par des sédiments qui se sont déposés et durcis avec le temps.

Comme l’explique la NASA, il existe deux possibilités pour les roches, et les scientifiques sont impatients de les classer:

Une question importante aux scientifiques veut répondre: si ces roches sont sédimentaires (comme le grès) ou ignées (formées par l’activité volcanique). Chaque type de roche raconte un type d’histoire différent. Certaines roches sédimentaires – formées en présence d’eau à partir de roches et de fragments minéraux comme le sable, le limon et l’argile – sont mieux adaptées pour préserver les biosignatures ou les signes de la vie passée. Les roches ignées, en revanche, sont des horloges géologiques plus précises qui permettent aux scientifiques de créer une chronologie précise de la formation d’une zone.

Les roches sédimentaires seraient idéales pour rechercher des signes de vie ancienne. Sur Terre, le grès peut contenir toutes sortes d’indices sur des espèces disparues depuis longtemps, et la même chose pourrait être vraie sur Mars. Si les roches ont été formées par l’activité volcanique, elles ne serviront probablement pas de capsule temporelle de la vie ancienne, mais seraient toujours utiles à d’autres égards.

Au fur et à mesure de la progression de la mission, Perseverance observera et testera de nombreuses roches différentes à des endroits partout dans le cratère Jezero. Même si les premières roches renvoient des résultats suggérant qu’elles ont été créées à partir de lave coulante, d’autres endroits dans le cratère pourraient encore être recouverts de roches sédimentaires.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par ces prises intelligentes Wi-Fi – achetez-les pour seulement 4,72 $ chacune! Prix ​​courant: 26,99 $ Prix: 18,89 $ Vous économisez: 8,10 $ (30%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: ECHE76M7 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage vient juste après sa dépendance au jeu.