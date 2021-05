La NASA a raison, les nations spatiales devront assumer une plus grande responsabilité sur la rentrée de leurs objets spatiaux

Le long mars 5B à la rentrée a brûlé et est tombé sous forme de débris. (Image .)

Le fiasco de la Longue Marche chinoise – l’agence spatiale chinoise a «perdu le contrôle» de sa plus grosse fusée, la Longue Marche 5B, et à sa rentrée, la fusée a brûlé et est tombée sous forme de débris – a invité la Nasa américaine à la censure. Alors que les débris de la roquette s’écrasant dans la mer quelque part près de l’archipel des Maldives signifient que la catastrophe a été évitée, le monde avait observé avec inquiétude car on ne pouvait pas prédire initialement où les débris atterriraient et s’ils menaçaient la vie et les biens.

La Nasa a raison sur la responsabilité des nations spatiales en matière de débris – elle a dit que ces nations «doivent minimiser les risques pour les personnes et les biens sur Terre de rentrer des objets spatiaux et maximiser la transparence concernant ces opérations» et que «la Chine est ne pas respecter les normes responsables concernant leurs débris spatiaux ».

Ce n’est pas la première fois que des débris chinois susceptibles de causer des dommages importants font une rentrée incontrôlée – l’année dernière, une partie de 18 tonnes d’une autre fusée Long March 5B s’est écrasée dans la mer. Alors que l’on s’attend généralement à ce que les débris de fusée se brisent en très petits morceaux ou soient jetés dans les «orbites du cimetière» où des tonnes de débris spatiaux restent pendant des décennies, voire des siècles, Long March est conçu pour se fragmenter dans l’orbite terrestre basse, probablement avec un forte propension à rentrer.

La Nasa n’a pas exactement un record net étant donné que son propre Skylab est tombé sur Terre en 1979 et son état de fusée Skylab en 1975. Salyut 7 (Russie) est également tombé sur la Terre en 1991. Mais, les nations spatiales devront être conscientes de pas seulement ce qui se produit dans une rentrée incontrôlée, mais aussi ce qui reste dans l’espace comme une poubelle.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.