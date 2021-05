La NASA a simulé un astéroïde en direction de la Terre et a de mauvaises nouvelles pour nous – .

Dans les films de catastrophe, les jeux ou les émissions de télévision où un astéroïde se dirige vers la Terre, la nouvelle est toujours un choc. Selon les spécificités de l’histoire, la population de la planète peut avoir de quelques jours à quelques mois pour se préparer à l’inévitable. Les choses semblent toujours sinistres, mais le plus souvent, l’humanité parvient à sortir un lapin de son chapeau et à proposer un plan qui sauve des milliards de vies. Mais c’est de la fiction, et même si l’humanité possède des technologies assez spectaculaires, il y a de fortes chances que nous ne serions pas aussi chanceux que nos homologues fictifs. En fait, une récente expérience de simulation menée par la NASA prouve plus ou moins qu’un astéroïde dirigé vers la Terre serait une catastrophe, même si nous avions six mois pour s’y préparer.

Au cours de la conférence annuelle sur la défense planétaire, des scientifiques d’un certain nombre d’agences spatiales ont participé à un scénario d’intervention d’urgence simulé dans lequel un astéroïde fictif appelé 2021 PDC était à destination de la Terre. Les scientifiques ont déterminé qu’ils avaient six mois pour planifier et que les jours et les mois fictifs passaient, l’avenir commençait à paraître incroyablement sombre.

Alors que de nouvelles informations commençaient à affluer, il devint clair que l’astéroïde était sur la bonne voie pour avoir un impact sur l’Europe. Mais suivre la trajectoire de l’astéroïde n’était qu’une partie de la tâche. Le vrai test simulait une réponse qui sauverait des vies. Les participants ont envisagé de nombreuses options, y compris essayer de faire dévier l’astéroïde de sa trajectoire, mais il était déjà trop proche de la Terre pour que cela soit efficace. De plus, le scientifique a déterminé que «la force nécessaire pour déplacer l’astéroïde fictif 2021 PDC hors d’une trajectoire de collision avec la Terre est si alouette qu’elle risque de briser l’astéroïde – créant peut-être plusieurs gros fragments qui pourraient avoir un impact sur la Terre.»

Les scientifiques ont également envisagé l’utilisation d’explosifs nucléaires pour détruire ou du moins réduire considérablement les chances que tout grand impacteur puisse traverser l’atmosphère terrestre. Malheureusement, l’équipe a été confrontée à la réalité selon laquelle «les lois internationales excluent l’utilisation d’armes nucléaires dans l’espace», ce qui signifie qu’elles ne pouvaient pas faire grand-chose à si court préavis.

«Le groupe consultatif et de planification des missions spatiales (SMPAG) a conclu qu’aucune mission spatiale ne peut être lancée sur l’astéroïde fictif 2021 PDC à temps pour le dévier ou le perturber», note l’ESA dans sa chronique de l’exercice.

L’astéroïde fictif a frappé la République tchèque près de sa frontière avec l’Allemagne et l’Autriche. Le dernier rapport avant l’impact précisait l’emplacement de l’impact à moins de 23 kilomètres et le moment de la frappe à moins d’une seconde. L’astéroïde, qui ne faisait que 100 mètres de diamètre environ, a causé de graves dommages à une zone de 300 kilomètres de diamètre, les dégâts augmentant à mesure que vous vous approchez du site d’impact.

Ce n’était, bien sûr, qu’une simulation, il est donc impossible de dire à quel point la réponse du monde serait précise sur une période de six mois par rapport à quelques jours seulement pendant la conférence. Si une réponse nucléaire bénéficiait du soutien de scientifiques et qu’elle semblait pouvoir fonctionner, vous devez imaginer que les lois internationales interdisant leur utilisation seraient assouplies et que l’humanité ferait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher un tel événement. Au moins, c’est l’espoir.

