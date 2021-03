La NASA a une mise à jour importante sur un astéroïde de la taille d’un gratte-ciel se dirigeant vers la Terre – .

Si vous vous tenez au courant des actualités spatiales et scientifiques – ou, plus précisément, des actualités liées aux astéroïdes et autres menaces spatiales – vous avez probablement déjà entendu le nom d’Apophis. En fait, le nom seul peut suffire à vous faire frissonner le dos, et pour de très bonnes raisons. La roche spatiale connue sous le nom de 99942 Apophis est apparue à plusieurs reprises dans les articles de presse depuis sa découverte en 2004. L’astéroïde est l’une des menaces les plus crédibles pour la Terre et, alors que les scientifiques continuaient à étudier son chemin dans l’espace, ils ne pouvaient pas exclure une collision avec la Terre dans les années à venir.

Finalement, les astronomes ont pu dire avec certitude que le rocher ne nous toucherait pas en 2029 lors de son prochain passage particulièrement proche. Une grève en 2036 a également finalement été exclue, mais l’année 2068 offrait toujours la possibilité d’une collision entre notre planète et le rocher spatial costaud. Maintenant, grâce à des observations supplémentaires de l’astéroïde au début du mois, les scientifiques ont également exclu la collision potentielle en 2068, ouvrant la voie à plus de 100 ans de calme.

Apophis est grand, mais mesurant environ 1 100 pieds de large, ce n’est pas un tueur de planètes. Néanmoins, un impact d’un astéroïde de cette taille causerait des dégâts incroyables, surtout s’il frappait près d’un centre de population. Un atterrissage dans l’océan serait également problématique, car il pourrait générer des raz-de-marée dévastateurs et vaporiser beaucoup d’eau.

Pour vous donner un contexte supplémentaire sur la taille, l’astéroïde dont on pense généralement qu’il a déclenché l’extinction de masse qui a anéanti les dinosaures aurait un diamètre compris entre 6 et 10 miles. Même cet écrasement colossal n’a pas anéanti toute vie sur Terre, mais si un astéroïde de cette taille frappait aujourd’hui, cela mettrait notre espèce dans une situation très, très difficile.

Apophis est beaucoup plus petit que cela, mais il constitue toujours une menace et occupe une place sur la liste des astéroïdes potentiellement dangereux de la NASA.

« Un impact 2068 n’est plus dans le domaine des possibles, et nos calculs ne montrent aucun risque d’impact pour au moins les 100 prochaines années », a déclaré Davide Farnocchia du Center for Near-Earth Object Studies de la NASA dans un communiqué. «Avec le soutien d’observations optiques récentes et d’observations radar supplémentaires, l’incertitude sur l’orbite d’Apophis est passée de centaines de kilomètres à seulement une poignée de kilomètres lorsqu’elle est projetée jusqu’en 2029. Cette connaissance grandement améliorée de sa position en 2029 donne plus de certitude sur son future motion, afin que nous puissions désormais retirer Apophis de la liste des risques. »

Ne pas avoir à nous soucier d’Apophis pour le reste de notre vie est évidemment une excellente nouvelle. Ce n’est pas le seul astéroïde là-bas, bien sûr, mais c’était l’un des plus menaçants. Nous pouvons remercier les scientifiques qui scrutent inlassablement notre ciel pour cette tranquillité d’esprit.

