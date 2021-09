La NASA accorde 74,3 millions de dollars à MagniX pour faire la démonstration de la technologie de l’aviation électrique

Un Cessna Grand Caravan équipé d’un système de propulsion MagniX s’envole au-dessus de Moses Lake, Washington, pour un essai en vol. (MagniX via YouTube)

MagniX, basé à Everett, dans l’État de Washington, recevra 74,3 millions de dollars de la NASA au cours des cinq prochaines années pour démontrer les technologies de propulsion électrique pour les avions.

L’attribution à prix fixe/partage des coûts est décernée dans le cadre du programme de démonstration de vol du groupe motopropulseur électrique de la NASA, ou EPFD, qui vise à introduire les technologies de groupe motopropulseur électrique dans les flottes d’aviation américaines au plus tard en 2035.

Une autre société, GE Aviation, basée à Cincinnati, reçoit 179 millions de dollars dans le cadre du même programme.

“Ce prix de la NASA témoigne du travail fantastique effectué chaque jour par l’équipe de MagniX”, a déclaré Roei Ganzarski, PDG de MagniX, à . dans un e-mail. « Ce programme permettra d’exploiter la prochaine génération d’avions commerciaux. Nous sommes fiers de faire partie de la même cohorte avec une grande entreprise comme GE. »

Robert Pearce, administrateur associé de la NASA pour la recherche aérospatiale, a déclaré que le soutien devrait accélérer la transition vers l’aviation électrique et être un “catalyseur de croissance économique”.

“Nous prévoyons de réaliser des améliorations significatives des performances économiques et environnementales des transports subsoniques grâce à l’incorporation de ces nouvelles technologies alternatives de propulsion et d’énergie dans la flotte”, a déclaré Pearce aujourd’hui dans un communiqué de presse.

Au cours de la durée de cinq ans du prix, MagniX et GE Aviation doivent démontrer des technologies de propulsion d’avions électriques, également connues sous le nom d’EAP, qui pourraient être utilisées dans les avions commerciaux, y compris les avions de passagers à courte distance et régionaux. Ils collaboreront également à d’autres projets de la NASA qui touchent à la propulsion électrique, à l’instrumentation d’essai en vol et à l’analyse de données.

« GE Aviation et MagniX effectueront des démonstrations au sol et en vol du système de groupe motopropulseur intégré de classe mégawatt pour valider leurs concepts et les avantages du projet pour les futures configurations d’avions EAP », a déclaré Gaudy Bezos-O’Connor, chef de projet EPFD au Langley Research Center de la NASA en Virginie. . « Ces démonstrations permettront d’identifier et de supprimer les barrières techniques et les risques d’intégration. Cela contribuera également à éclairer l’élaboration de normes et de réglementations pour les futurs systèmes EAP. »

MagniX travaille déjà sur des démonstrations de propulsion électrique d’avions, en utilisant ses moteurs électriques Magni350 et Magni650. Elle s’est associée à Harbour Air, basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, pour obtenir une flotte d’hydravions électriques modernisés certifiés pour les vols de passagers court-courriers, et a également conclu des accords avec Universal Hydrogen, Sydney Seaplanes, Faradair, H55 et Blade.

En janvier, la société a déménagé son siège social de Redmond, Washington, dans un nouveau bâtiment de fabrication de 40 000 pieds carrés à Everett.

MagniX est détenu majoritairement par le groupe Clermont basé à Singapour. Une société sœur appelée Eviation possède sa propre usine de fabrication à Arlington, dans l’État de Washington, et MagniX s’est engagé à construire des groupes motopropulseurs pour l’avion tout électrique Alice d’Eviation. Le mois dernier, DHL Express a annoncé qu’il commandait 12 avions Alice eCargo à Eviation.