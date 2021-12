La NASA affine le suivi des astéroïdes géocroiseurs

12/12/2021 à 10:00 CET

La NASA a perfectionné la technologie pour déterminer avec beaucoup plus de précision la possibilité d’un impact avec un astéroïde qui pourrait s’approcher de notre planète.

Il vient d’activer un système de nouvelle génération, appelé Sentry-II, capable de calculer la trajectoire de tout astéroïde détecté par les télescopes au cours du prochain siècle.

Le nouveau système prédit des cas particuliers d’astéroïdes qui jusqu’à présent n’étaient pas couverts par le précédent système de prévention des astéroïdes, appelé Sentry.

En calculant systématiquement les probabilités d’impact de cette nouvelle manière, la NASA rend le nouveau système de suivi d’impact plus robuste.

Cet avantage permet aux astronomes d’évaluer avec plus de confiance tous les impacts potentiels, même ceux dont la probabilité de collision est aussi faible qu’un sur 10 millions.

Problèmes antérieurs

Le système précédent, qui était opérationnel depuis 20 ans, était basé sur des calculs très astucieux : en moins d'une heure, il pouvait obtenir de manière fiable la probabilité qu'un astéroïde nouvellement découvert le frappe pendant les 100 prochaines années.

Un problème avec le système Sentry d’origine était qu’il ne pouvait parfois pas prédire avec précision la probabilité d’impact de certains astéroïdes qui subissent des rencontres extrêmement rapprochées avec la Terre.

Le mouvement de ces NEA est considérablement dévié par la gravité de notre planète, et les incertitudes orbitales post-rencontre peuvent augmenter considérablement. Dans ces cas, les calculs de l’ancienne Sentry pourraient échouer, nécessitant une intervention manuelle.

Sentry-II n’a pas cette limitation : il peut calculer rapidement la probabilité d’impact pour tous les objets proches de la Terre (NEO) connus, a déclaré la NASA dans un communiqué.

Des milliers de points

Le nouvel algorithme modélise des milliers de points aléatoires non liés par des hypothèses sur la façon dont la région d'incertitude pourrait évoluer. Vous sélectionnez ensuite des points aléatoires dans toute la région d'incertitude.

L’algorithme Sentry-II demande alors : quelles sont les orbites possibles dans toute la région d’incertitude qui pourraient frapper la Terre ?

Cela permet au Sentry-II de se concentrer sur des scénarios d’impact à très faible probabilité, dont certains peuvent avoir manqué le Sentry.

L’avancée technologique est importante car, au cours des 20 dernières années, les cas particuliers étudiés étaient insignifiants, mais de nouveaux outils d’observation vont révéler des cas particuliers que nous n’avions pas détectés jusqu’à présent, le nouveau système doit donc pouvoir les inclure dans votre calculs.

Aiguille dans une botte de foin

La différence entre l'ancien système de détection d'astéroïdes à proximité et l'actuel peut être mieux comprise en cherchant une aiguille dans une botte de foin.

Dans cet exemple, les aiguilles sont des scénarios d’impact possibles et la botte de foin est la zone d’incertitude. Plus l’incertitude sur la position d’un astéroïde est grande, plus la botte de foin est grande.

Le Sentry original a fouillé au hasard dans la botte de foin des milliers de fois à la recherche d’aiguilles situées près d’une seule ligne qui s’étendait à travers la botte de foin. Suivre cette ligne était censé être le meilleur moyen de rechercher des aiguilles.

Cependant, Sentry-II ne suppose aucune ligne et jette à la place des milliers de minuscules aimants aléatoires partout dans la botte de foin, qui s’attirent rapidement puis trouvent des aiguilles à proximité (astéroïdes avec des orbites proches de la Terre).

Soyez prêt

Lorsque les conséquences d'un futur impact d'astéroïde sont si importantes, il vaut la peine de trouver même le plus petit risque d'impact caché dans les données, note la NASA.

À ce jour, près de 28 000 astéroïdes géocroiseurs ont été trouvés grâce à des télescopes qui scrutent en permanence le ciel nocturne. Et chaque année, ils découvrent environ 3 000 astéroïdes supplémentaires.

Mais, alors que des télescopes plus grands et plus avancés accélèrent les recherches au cours des prochaines années, une augmentation rapide des découvertes de ces menaces potentielles est attendue.

Suivi précis

Bien que les astéroïdes soient extrêmement prévisibles car ils obéissent aux lois de la physique et suivent des trajectoires orbitales connues autour du Soleil, ces trajectoires peuvent parfois s'approcher très près de la position future de la Terre, un impact futur sur la Terre ne peut pas toujours être complètement exclu. .

Les astronomes utilisent un logiciel sophistiqué de suivi des astéroïdes pour calculer automatiquement le risque d’impact. Et les outils d’observation s’affinent à mesure que les télescopes élargissent la perception de l’univers.

Image du haut : le diagramme montre les orbites de 2 200 objets potentiellement dangereux calculées par le Centre d’études des objets proches de la Terre (CNEOS) du JPL. L’orbite du double astéroïde Didymos, cible de la mission DART (Double Asteroid Redirection Test) de la NASA, est mise en évidence. Crédit : NASA / JPL-Caltech