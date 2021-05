La NASA aidera à envoyer une mission privée à l’ISS l’année prochaine – .

Depuis des décennies, la Station spatiale internationale est occupée par des astronautes des États-Unis, de Russie et d’autres pays. Ces scientifiques sont triés sur le volet et suivent une formation rigoureuse afin d’être bien équipés pour gérer de longs séjours en orbite terrestre. Ces dernières années, la NASA a montré son intérêt pour l’ouverture de l’ISS aux visiteurs privés, et elle a travaillé avec des entreprises comme Axiom Space pour voir comment cela pourrait être possible. Désormais, dans une annonce officielle de l’agence spatiale et d’Axiom, la première mission privée d’astronaute vers l’ISS a été planifiée.

Dans une annonce de la NASA, l’agence spatiale et Axiom Space révèlent que la mission, désignée Axiom Mission 1, sera lancée au plus tôt en janvier 2022. La mission verra un équipage de quatre astronautes privés se rendre à l’ISS où la NASA les accueillera. Ils passeront un total de huit jours dans l’espace avant de retourner sur Terre.

Le quatuor d’astronautes privés devra être confirmé par la NASA avant d’être autorisés à voler vers l’ISS, mais une fois que les formalités administratives seront éliminées, ils auront beaucoup à attendre. La NASA leur fournira des fournitures et des ressources pendant leur séjour dans l’espace, et l’agence spatiale planifiera «des activités en orbite pour les astronautes privés à mener en coordination avec les membres d’équipage de la station spatiale et les contrôleurs de vol au sol», dit la NASA.

«Nous sommes ravis de voir plus de personnes avoir accès aux vols spatiaux grâce à cette première mission privée d’astronautes vers la station spatiale», a déclaré Kathy Lueders de la NASA dans un communiqué. «L’un de nos objectifs originaux avec le programme d’équipage commercial, et encore une fois avec notre programme de développement commercial en orbite terrestre basse, est que nos fournisseurs aient des clients autres que la NASA pour développer une économie commerciale en orbite terrestre basse.»

Le point culminant de la mission est évidemment le fait que quatre voyageurs privés de l’espace pourront rester à bord de l’ISS, mais l’aventure aidera également la NASA de manière scientifique. Axiom Space va aider la NASA en ramenant des échantillons scientifiques sur Terre au départ de l’équipage. Ces échantillons, qui doivent être conservés au froid pendant le stockage et pour le retour sur Terre, aideront les scientifiques de la NASA à mener des recherches.

Les voyageurs monteront à bord d’une capsule SpaceX Crew Dragon et d’une fusée Falcon 9. Ils seront entraînés par la NASA et SpaceX, et seront préparés pour la vie à bord de la station spatiale. Le communiqué de presse n’explique pas exactement combien les astronautes paient pour leur voyage, ni quels seront les coûts associés pour la NASA, SpaceX et tout autre partenaire impliqué. Cela dit, les fusées ne sont pas bon marché, et des «vacances» de huit jours à bord de la Station spatiale internationale ne sont pas susceptibles d’entraîner une réduction.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage vient juste après sa dépendance au jeu.