La NASA choisit SpaceX pour revenir sur la Lune plus de 40 ans plus tard avec la mission Artemis | La technologie

La société d’Elon Musk a remporté un contrat exclusif de 2,9 milliards de dollars pour ramener les humains sur la Lune en 2024.

L’agence spatiale américaine a choisi SpaceX pour mener à bien sa prochaine mission sur la Lune. Aucun astronaute n’a marché sur le sol du satellite depuis plus de 40 ans depuis 1972 et pendant le mandat de Donald Trump, la NASA a annoncé qu’ils reviendraient en formation pour atteindre plus tard Mars.

Les fusées d’Elon Musk ont ​​conquis la proposition de Origine bleue et l’entrepreneur de la défense Dynétique, deux des entreprises qui étaient en concurrence avec SpaceX pour ce succulent prix. Le contrat entre la NASA et SpaceX atteint 2,9 milliards de dollars, un chiffre qui allait initialement être partagé entre deux entreprises.

L’agence spatiale engage généralement plusieurs entreprises pour la même mission. Comme ils l’expliquent dans Engadget, ils favorisent ainsi la compétitivité et garantissent une alternative au cas où l’un des fournisseurs ne remplirait pas sa mission. Malgré le fait que l’année dernière, il a été annoncé que les trois sociétés étaient les gagnantes, la NASA annonce maintenant qu’elle ne fonctionnera qu’avec SpaceX.

Ce contrat représente un nouveau succès pour la société d’Elon Musk, qui travaille déjà avec l’agence spatiale transportant des astronautes et des marchandises vers la Station spatiale internationale. Le 22 avril, un nouveau lancement est prévu comme celles que nous avons vues à d’autres occasions.

Le navire en charge de cette importante mission sera Starship, dont les tests ont subi plus d’un accident. Malgré cela, la NASA semble faire confiance au travail de l’entreprise, en particulier sa conception réutilisable, qui aurait été le point clé qui a fait pencher la balance en faveur de SpaceX. Si tout se passe comme prévu, nous pourrions voir ce vaisseau spatial atteindre l’orbite terrestre d’ici la fin de l’année.

Plus tard, il fera partie de la mission Artemis qui avait été initialement annoncée pour 2024 comme l’un des objectifs de l’administration Trump. Cependant, l’objectif de la mission n’est pas encore clos. Selon les dernières informations, l’agence profiterait de la mission pour sélectionner la première femme et la première personne noire à marcher sur la surface de la Lune. Souvenons-nous que l’homme est arrivé pour la première fois il y a 50 ans.

Chaque fois qu’une personne a marché à la surface de la Lune, elle a laissé un souvenir. Des centaines d’objets qui, grâce aux conditions de l’atmosphère du satellite, restent immobiles en attendant qu’un autre être vivant les voie.

La NASA se prépare une conférence en fin d’après-midi, 22 heures dans l’heure de la péninsule espagnole (16 h 25 HE / 20 h 25 UTC +2). Il confirmera le contrat d’exclusivité avec SpaceX et donnera éventuellement plus d’informations sur la mission.