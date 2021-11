La NASA commence la mission DART pour frapper un astéroïde, avec l’aide d’Aerojet

La fusée Falcon 9 de SpaceX se déclenche pour lancer la sonde astéroïde DART de la NASA depuis la station spatiale Vandenberg en Californie. (NASA via YouTube).

Une sonde spatiale de la taille d’un bus scolaire est sur le point de percuter un astéroïde de la taille de la Grande Pyramide d’Égypte, dirigée par des systèmes de propulseurs construits par Aerojet Rocketdyne à Redmond, Washington.

Ce n’est pas un « Armageddon » et Bruce Willis n’a pas besoin d’aller à la rescousse. Mais l’expérience devrait aider les scientifiques à comprendre comment détourner un astéroïde dangereux en direction de la Terre en cas de besoin. C’est un pas de géant pour la défense planétaire – et pour Aerojet Rocketdyne, dont les propulseurs fabriqués à Redmond ont été utilisés dans des dizaines de missions spatiales.

« Nous sommes allés sur toutes les planètes du système solaire », a déclaré Joseph Cassady, directeur exécutif d’Aerojet pour l’espace. « Mais c’est la première fois que nous faisons quelque chose qui est vraiment vraiment planifié comme une défense contre les menaces à la vie sur Terre. Le test que nous allons faire ici est vraiment la première étape pour nous préparer en tant qu’espèce à réagir et à réagir si jamais nous sommes menacés de cette manière. »

La mission de test de redirection d’astéroïdes doubles de la NASA, ou DART, a démarré de façon spectaculaire avec le lancement ce soir d’une fusée SpaceX Falcon 9 depuis la base de force spatiale Vandenberg en Californie. Le décollage a eu lieu à 22 h 21, heure du Pacifique, à la fin d’un compte à rebours en douceur.

Quelques minutes après le lancement, le deuxième étage de la fusée s’est séparé du propulseur du premier étage et s’est mis en orbite, tandis que le propulseur s’est envolé pour un atterrissage en mer sur un drone stationné dans le Pacifique. Moins d’une heure après le lancement, la deuxième étape devait déployer le vaisseau spatial DART et l’envoyer sur son chemin.

Le lancement de ce soir a marqué la première étape d’un voyage de 10 mois vers un système à double astéroïde qui sera à près de 7 millions de kilomètres de la Terre au moment de la rencontre. Le plus gros astéroïde, appelé Didymos, mesure environ 800 mètres de large, mais ce n’est pas la cible de DART. Au lieu de cela, les propulseurs d’Aerojet guideront le vaisseau spatial pour frapper le plus petit astéroïde, connu sous le nom de Dimorphos.

Dimorphos, qui mesure environ 525 pieds de large, orbite autour de Didymos comme notre lune orbite autour de la Terre. En fait, l’astéroïde a été surnommé « Didymoon » avant de lui donner son nom officiel l’année dernière. Dimorphos effectue un circuit complet en 11,9 heures, et si tout se passe bien, les chercheurs s’attendent à ce que l’effet cinétique de la collision de DART raccourcisse cette période orbitale de plusieurs minutes.

Il n’y a aucune chance que Dimorphos se brise, sorte de son orbite ou se dirige dans la direction de la Terre – ce qui se passe généralement dans des films comme « Armageddon » (avec Bruce Willis) ou « Don’t Look Up » (première le mois prochain sur Netflix) .

« Nous l’avons choisi pour la raison qu’il est parfaitement sûr », a déclaré Cassady. « Même si nous manquons, ou si nous n’accomplissons pas la mission que nous pensions, il n’y aura jamais de danger pour la Terre. Et si nous le frappons trop fort, il n’y aura toujours pas de danger pour la Terre.

Les contrôleurs de mission du laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins ont programmé la sonde pour contrôler les systèmes de propulseurs embarqués d’Aerojet de manière autonome, de sorte qu’elle frappe proprement Dimorphos à une vitesse d’environ 15 000 mph.

Une sonde de ferroutage de fabrication italienne de la taille d’une boîte à chaussures – connue sous le nom de Light Italian CubeSat for Imaging Asteroids, ou LICIACube – sera déployée à partir du vaisseau spatial principal 10 jours avant la rencontre et se tiendra en retrait pour capturer des images de l’écrasement depuis un coffre-fort. distance. Pendant ce temps, DART renverra des images de Dimorphos jusqu’au moment de l’impact.

Sur la base de l’expérience de la NASA avec une mission de destruction de comètes en 2005 appelée Deep Impact, la destruction de DART devrait être une véritable explosion. En fait, cela pourrait prendre des années pour que la poussière se dépose. Afin d’avoir une idée claire des conséquences de la collision, l’Agence spatiale européenne prévoit de lancer une sonde de reconnaissance sur le système à double astéroïde en 2024.

Dimorphos est bien plus petit que le méga-astéroïde qui a anéanti les dinosaures il y a 66 millions d’années. Mais il est bien plus gros que l’astéroïde de 65 pieds de large qui s’est brisé de façon spectaculaire au-dessus de la Sibérie en 2013 et a braqué les projecteurs sur la menace potentielle des astéroïdes et des comètes. Un astéroïde de la taille de Dimorphos pourrait anéantir une ville s’il tombait au mauvais endroit.

Pour cette raison, les scientifiques analyseront de près les résultats de la mission DART et en tiendront compte dans leurs calculs pour modifier la trajectoire d’un astéroïde menaçant – peut-être avec un impacteur cinétique comme DART, ou un « tracteur de gravité » qui pourrait apporter une correction de cap plus subtile. , ou une explosion nucléaire si le temps presse.

« C’est bien d’être préparé », a déclaré Cassady.

Les ingénieurs d’Aerojet Rocketdyne analyseront également de près les performances de DART, et pas seulement en raison de l’angle de protection de la planète. La mission de 330 millions de dollars marque également la première utilisation dans l’espace du système de propulsion électrique NEXT-C, qui a été développé par l’équipe d’Aerojet à Redmond en collaboration avec le Glenn Research Center de la NASA et ZIN Technologies, basé en Ohio.

NEXT-C, qui dispose d’un moteur ionique au xénon ultra-efficace et à faible poussée, complétera le système de propulseur MK-103G plus traditionnel d’Aerojet, alimenté à l’hydrazine. « Sur DART, nous obtenons un bon test », a déclaré Cassady.

Cassady a déclaré que NEXT-C serait bien adapté aux missions dans l’espace lointain visant à ramener des morceaux d’une comète ou d’un astéroïde – peut-être dans la prochaine phase de la campagne de la NASA pour développer un système de défense planétaire.

« C’est un bon choix parce que DART pourrait nous utiliser », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas aussi stressant pour une mission qu’une mission de retour d’échantillons de comètes le serait. Mais c’est une bonne preuve que le moteur peut faire les choses que nous avons dit qu’il fera dans l’espace, et nous allons tout essorer. C’est presque comme notre croisière shakedown, et ensuite nous l’aurons prêt pour cette prochaine mission.

Découvrez ces images du lancement de ce soir :