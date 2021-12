La NASA confirme le lancement du télescope pour le réveillon de Noël

La NASA tire pour vendredi prochain – la veille de Noël – pour lancer son nouveau télescope spatial.

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a confirmé vendredi que le télescope spatial James Webb tentera de décoller le 24 décembre. Une fusée européenne Ariane assurera l’ascenseur depuis la Guyane française en Amérique du Sud.

Le Webb de 10 milliards de dollars – considéré comme le successeur du télescope spatial Hubble – était censé monter en flèche samedi, mais a été secoué par une pince lors des préparatifs du lancement, ce qui a entraîné un retard de quatre jours. Ensuite, une mauvaise liaison de communication sur la fusée a dû être réparée, repoussant le lancement de deux jours supplémentaires.

Les responsables spatiaux américains et européens ont signé vendredi la date de lancement, après une dernière série de tests.

Nelson s’attend à une plus petite foule sur le site de lancement à cause des vacances. Le décollage est prévu à 7 h 20 HNE.

Dans cette photo du samedi 11 décembre 2021 publiée par l’Agence spatiale européenne, le télescope spatial James Webb de la NASA est sécurisé au sommet de la fusée Ariane 5 qui le lancera dans l’espace depuis le port spatial européen en Guyane française. (M.Pedoussaut/ESA via AP, Fichier)

« Depuis que c’est la veille de Noël, toutes les délégations du Congrès qui descendaient, tout cela s’est évaporé », a-t-il déclaré à l’Associated Press. Même l’équipe de la NASA et de l’entrepreneur a diminué, a-t-il noté. Mais il sera là.

Déjà des années en retard dans le vol, Webb se souviendra presque du début des temps, de la formation des premières étoiles et galaxies, tout en examinant également les atmosphères des planètes en orbite autour des étoiles plus près de chez nous. La NASA est en partenariat avec les agences spatiales européenne et canadienne sur le méga projet.

« Il y a tellement de choses à faire là-dessus », a déclaré Nelson, « ouvrant juste toutes sortes de nouvelles compréhensions et révélations sur l’univers. »

Existe-t-il un meilleur cadeau de Noël que de voir le lancement du télescope ?

Nelson a répondu en chantant : « Tout ce que je veux pour Noël, ce ne sont pas mes deux dents de devant, mais le succès de JWST », se référant au télescope par son acronyme.