La NASA confirme qu’un astéroïde de 500 mètres constitue une menace pour la Terre

13/08/2021 à 08h00 CEST

La NASA confirme pour la première fois qu’un astéroïde de 500 mètres de diamètre s’approchera dangereusement de la Terre dans 114 ans, en l’an 2135, et qu’il passera notre planète à une distance inférieure à celle qui nous sépare de la Lune.

Cela confirme également que, bien qu’à ce moment-là, il n’y aura pas d’impact catastrophique, il est très possible que ce décès se produise dans les années suivantes.

Ils envisagent cette possibilité car, en passant si près de la Terre en 2135, l’attraction gravitationnelle de notre planète peut modifier sa trajectoire et la faire coïncider plus tard avec celle de notre habitat planétaire.

Les scientifiques ont calculé qu’en raison de cette possible altération de son orbite actuelle, la probabilité d’impact en l’an 2300 est d’environ 1 sur 1750 (ou 0,057 %). Cela signifie qu’il y a 99,94 % de chances que sa trajectoire n’ait pas d’impact cette année-là, selon les scientifiques.

Les chercheurs ont également pu identifier le 24 septembre 2182 comme la date la plus significative en termes d’impact potentiel, avec une probabilité d’impact de 1 sur 2 700 (soit environ 0,037 %), note la NASA.

Bien que les chances qu’il frappe la Terre soient très faibles, Bennu reste l’un des deux astéroïdes connus les plus dangereux de notre système solaire.

Sujet connexe : La Chine peut sauver la Terre d’Armageddon

Visiteur régulier

Visiteur régulierBennu est une vieille connaissance depuis sa découverte en 1999. Il orbite autour du Soleil avec une période de 1,1955 ans. La Terre approche à environ 480 000 km de son orbite entre le 23 et le 25 septembre.

Le 22 septembre 1999, Bennu passait à 0,0147 au sur Terre, et six ans plus tard, le 20 septembre 2005, il passait à 0,033 au sur Terre.

Les prochaines approches rapprochées ont été recalculées à l’aide d’observations faites par le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA, qui était à proximité de l’astéroïde pendant plus de deux ans.

En plus de collecter un échantillon de la surface de Bennu, le vaisseau spatial a fourni des données de précision pour mieux prédire son orbite autour du Soleil.

Avant de quitter l’orbite de Bennu le 10 mai 2021, OSIRIS-REx a collecté des informations sur sa taille, sa forme, sa masse et sa composition, et a également collecté un échantillon de roche et de poussière de la surface de l’astéroïde, qu’il livrera à la Terre le 24 septembre. , 2023, pour une enquête scientifique plus approfondie.

Trou de serrure gravitationnel

Trou de serrure gravitationnelLes mesures de précision à Bennu obtenues par OSIRIS-Rex ont permis de mieux déterminer comment l’orbite de l’astéroïde évoluera dans le temps et s’il passera par un “trou de serrure gravitationnel” lors de son approche 2135.

Les chercheurs ont identifié 26 des “trous de serrure gravitationnels” autour de la Terre, des zones de l’espace où, si l’astéroïde les traverse cette année-là, la gravité terrestre pourrait dévier Bennu sur une trajectoire de collision avec notre planète après 2135.

Pour calculer exactement où se trouvera l’astéroïde lors de son approche rapprochée en 2135, et s’il pourrait traverser l’un des 26 trous de serrure gravitationnels, les scientifiques ont évalué plusieurs types de petites forces qui peuvent affecter l’astéroïde lorsqu’il orbite autour du Soleil.

Même la plus petite force peut considérablement dévier sa trajectoire orbitale au fil du temps, la faisant soit passer à travers un trou de serrure, soit l’exclure complètement.

Parmi ces forces, la chaleur du Soleil joue un rôle crucial. Lorsqu’un astéroïde se déplace autour du Soleil, la lumière du soleil réchauffe sa face diurne. Parce que l’astéroïde tourne, la surface chauffée tournera et se refroidira lorsqu’elle entrera du côté nuit.

Forces perturbatrices

Forces perturbatricesEn se refroidissant, la surface libère de l’énergie infrarouge, qui génère une petite poussée sur l’astéroïde, un phénomène appelé effet Yarkovsky.

Sur de courtes périodes de temps, cette poussée est infime, mais sur de longues périodes, l’effet sur la position de l’astéroïde s’accumule et peut jouer un rôle important dans la modification de la trajectoire d’un astéroïde.

L’équipe a également pris en compte de nombreuses autres forces perturbatrices, notamment la gravité du Soleil, des planètes, de leurs lunes et de plus de 300 autres astéroïdes, la traînée causée par la poussière interplanétaire, la pression du vent solaire et les événements d’éjection de particules de Bennu.

Les chercheurs ont même évalué la force exercée par OSIRIS-Rex lors de son événement de collecte d’échantillons Touch-And-Go (TAG) le 20 octobre 2020, pour voir si cela aurait pu légèrement altérer l’orbite de Bennu – ils ont confirmé qu’il avait produit un effet négligeable. sur l’orbite de l’astéroïde.

Préoccupation relative

Préoccupation relativeL’inquiétude des scientifiques quant à la probabilité d’un impact de ces caractéristiques est relative, souligne la revue Science.

Si cela s’avérait finalement inévitable, il y a la possibilité technique de détourner Bennu de sa trajectoire fatidique par des « impacts cinétiques multiples », une technologie qui sera à notre disposition dans 50 ans.

Il existe également d’autres options, telles que les tracteurs à gravité ou les faisceaux d’ions, car d’ici 100 ans, nous disposerons de technologies beaucoup plus puissantes que celles actuelles.

Ce qui est sûr, c’est que si l’impact devait finalement se produire, ce serait catastrophique.

On estime que Bennu laisserait un cratère entre 5 et 10 kilomètres de diamètre et que la zone géographique détruite pourrait être jusqu’à 100 fois plus grande que la taille du cratère.

Dans 700 ans on saura

Dans 700 ans on sauraRien à voir avec la météorite qui a tué il y a 66 millions d’années 75 % des espèces, dont les dinosaures, puisque son diamètre était de 10 kilomètres.

Cependant, on estime qu’un astéroïde d’un diamètre de 500 mètres, comme Bennu, frappe la Terre environ tous les 130 000 ans.

En plus de Bennu, il existe un autre astéroïde dangereux pour la Terre : (29075) 1950 DA, d’un peu plus de 1 km de diamètre. Il se distingue par la probabilité la plus élevée connue d’impact sur la Terre.

Il se déplace à une vitesse de 59 000 km/h, entraînant avec lui une force de 44 800 mégatonnes de TNT qui pourrait impacter notre planète.

Les astronomes ont calculé que la date d’un impact possible avec la Terre serait le 16 mars 2880, près de 700 ans après l’impact possible avec Bennu. Les scientifiques espèrent disposer de suffisamment de technologie à cette date pour la détourner de son chemin fatal.

Référence

RéférenceÉphémérides et évaluation des dangers pour l’astéroïde géocroiseur (101955) Bennu sur la base des données OSIRIS-REx. Davide Farnocchia et al. Icare, 10 août 2021, 114594. DOI : https : //doi.org/10.1016/j.icarus.2021.114594

Photo du haut : Vue d’artiste d’OSIRIS-Rex lors de sa visite de l’astéroïde Bennu. NASA / GODDARD / UNIVERSITÉ D’ARIZONA