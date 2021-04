La NASA contrainte de reporter le lancement de l’équipage de SpaceX à vendredi – .

La NASA et SpaceX s’associent pour un autre lancement vers la Station spatiale internationale. Le SpaceX Crew Dragon devait transporter jeudi une équipe de quatre astronautes de la Terre vers l’ISS, mais un communiqué de la NASA révèle que les choses sont suspendues depuis au moins un jour. Le coupable? Météo, bien sûr!

Le lancement est un gros problème pour la NASA, mais encore plus important pour SpaceX. La société a récemment effectué un flux constant de lancements de Falcon 9 alors qu’elle continue de construire sa horde de satellites de communication Starlink en orbite terrestre. Malheureusement, les choses n’ont pas été aussi positives pour son projet Starship en cours. Les prototypes de Starship ont échoué à plusieurs reprises à atterrir comme prévu et ont pris la malheureuse habitude d’exploser au sol ou peu de temps avant l’atterrissage. Rappeler à tout le monde ce dont l’entreprise est capable en transportant une équipe de scientifiques dans l’espace serait un bon coup de pouce pour SpaceX et ses fans, mais maintenant, il semble que nous devrons attendre au moins vendredi pour que cela se produise.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par le gadget à 30 $ qui vous permet d’ouvrir votre garage avec votre smartphone ou votre voix! Prix: 29,98 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le fait que SpaceX lance même des astronautes à ce stade est un honneur à son travail de développement de sa capsule Crew Dragon et de la famille de fusées Falcon 9. Crew Dragon était la moitié du programme Commercial Crew de la NASA et il était en concurrence avec le Starliner de Boeing pour être le premier véhicule capable d’équipage à être lancé depuis le sol américain depuis l’ère de la navette spatiale.

Dès le début, de nombreux analystes et chefs de file de l’industrie pensaient que Boeing battrait SpaceX à fond, livrant Starliner avant Crew Dragon. Boeing a des décennies d’expérience de travail avec la NASA et cela semblait être une chose sûre. Cependant, alors que les retards commençaient à s’accumuler pour le Starliner et le Crew Dragon, il est rapidement devenu clair que Starliner était bien derrière le vaisseau spatial de SpaceX. SpaceX a finalement traversé la phase de vol sans équipage ainsi qu’un vol d’essai avec équipage, puis une mission formelle avant que Boeing puisse même terminer son voyage d’essai sans équipage vers l’ISS.

Boeing a essayé, bien sûr, mais n’a pas réussi à atteindre l’ISS en raison d’un problème avec l’horloge interne du vaisseau spatial qui l’a amené à brûler beaucoup plus de carburant qu’il n’aurait dû. Le vaisseau spatial a brûlé tellement de carburant supplémentaire qu’il n’en avait pas assez pour se rendre à la station spatiale et a dû retourner sur Terre. D’après les derniers rapports, il semble que Starliner n’emmènera pas d’équipage dans l’espace avant 2022 au plus tôt.

Pendant ce temps, SpaceX se prépare pour une autre mission avec équipage et la lancerait demain s’il n’y avait pas de mauvais temps venu de nulle part. Au lieu de cela, il semble que la NASA prévoie vendredi un lancement qui aura lieu à 5 h 49 HAE. C’est clair et tôt, donc si vous voulez voir SpaceX continuer à écrire l’histoire, vous devrez vous lever tôt avec une tasse de café fumante.

Top Deal du jour Les écouteurs Bluetooth les plus vendus sur l’ensemble du site d’Amazon sont en quelque sorte en baisse à 23 $! Prix ​​courant: 25,49 $ Prix: 22,94 $ Vous économisez: 2,55 $ (10%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage est juste après sa dépendance au jeu.