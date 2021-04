La NASA contrainte de retarder son premier vol en hélicoptère sur Mars – .

La mission Persévérance de la NASA sur Mars a été à peu près parfaite jusqu’à présent. Le rover et son petit hélicoptère compagnon ont atterri sur la planète rouge avec facilité et après environ un mois de tests de systèmes et d’autres travaux de démarrage, le rover et l’hélicoptère Ingenuity ont reçu un bilan de santé impeccable. Le week-end dernier, l’hélicoptère Mars devait avoir son premier moment sous les projecteurs le week-end dernier, mais malheureusement, cela ne s’est pas produit.

Dans une annonce, la NASA a révélé que la date du vol ne serait plus antérieure au 14 avril, ce qui est un peu décevant pour les fans de science, mais il y avait apparemment une très bonne raison pour le retard. Selon la NASA, l’hélicoptère a renvoyé des données suggérant que les choses n’étaient pas parfaites à 100% et un retard de vol a été immédiatement émis.

La NASA explique:

Sur la base des données de l’hélicoptère Ingenuity Mars arrivé tard vendredi soir, la NASA a choisi de reporter le premier vol expérimental de l’hélicoptère Ingenuity Mars au 14 avril au plus tôt. Lors d’un test de rotation à grande vitesse des rotors le vendredi, la séquence de commande contrôlant le test s’est terminée prématurément en raison de l’expiration du temporisateur «chien de garde». Cela s’est produit alors qu’il tentait de faire passer l’ordinateur de vol du mode «Pré-vol» au mode «Vol». L’hélicoptère est sûr et sain et a communiqué son ensemble de télémétrie complet à la Terre.

La NASA affirme que le «chronomètre de surveillance» est essentiellement un système de surveillance qui surveille divers aspects de l’hélicoptère. Dans ce cas, une alerte a été émise après quelque chose concernant la transition de l’hélicoptère du mode «pré-vol» au mode «vol» et a forcé les gestionnaires de l’hélicoptère sur Terre à annuler le test en vol jusqu’à ce qu’ils puissent «diagnostiquer et comprendre le problème».

Le test à pleine vitesse sera reprogrammé une fois que l’équipe aura déterminé exactement ce qui a déclenché l’alerte, et cela devrait se produire au plus tôt le 14. Il pourrait également être retardé davantage s’il s’avère que le problème nécessite une enquête supplémentaire pour assurer la sécurité et la stabilité de l’hélicoptère.

Ingenuity deviendra (presque certainement) le premier avion artificiel à prendre son envol sur une autre planète. Il est fou de penser que nous avons pu envoyer des rovers, des orbiteurs et des atterrisseurs sismiques sur Mars et sur la Lune, mais nous n’avons jamais tenté d’envoyer un avion. Si l’ingéniosité parvient effectivement au ciel martien, ce sera une occasion mémorable pour la NASA et, vraiment, pour l’humanité dans son ensemble.

L’hélicoptère n’est équipé d’aucun équipement scientifique et n’a pas d’objectifs de mission au-delà du simple vol et du retour de données sur ses vols vers la Terre. L’idée est que, si Ingenuity fonctionne bien, les futures missions de la NASA sur Mars et ailleurs pourraient inclure des drones aériens en plus (ou à la place) de rovers robotiques, améliorant la vitesse à laquelle les scientifiques pourraient explorer.

