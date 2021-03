La NASA déclare la Terre à l’abri des principaux astéroïdes pour les 100 prochaines années ⋆ .

La NASA a annoncé cette semaine que les Terriens seraient à l’abri de l’un des astéroïdes les plus menaçants du système solaire pendant au moins 100 ans.

Dans un communiqué de presse jeudi, l’agence spatiale a déclaré que l’évaluation radar et l’analyse de l’orbite de l’astéroïde 99942 Apophis « ont aidé les astronomes à conclure qu’il n’y a aucun risque qu’Apophis ait un impact sur notre planète pendant au moins un siècle. »

« Un impact 2068 n’est plus dans le domaine des possibles, et nos calculs ne montrent aucun risque d’impact pour au moins les 100 prochaines années », a déclaré le responsable de la NASA Davide Farnocchia du Center for Near-Earth Object Studies de l’agence.

Les astronomes ont tiré cette conclusion sur la base des données recueillies lors d’un survol près de la Terre d’Apophis plus tôt ce mois-ci.

