La NASA découvre un système mystérieux sous l’Antarctique « connecté à la Terre entière » | Sciences | Nouvelles

Le continent glacé abrite environ 5 000 scientifiques toute l’année qui étudient la région préservée pour en savoir plus sur l’histoire de la Terre et les effets du changement climatique. Son paysage aride leur donne accès à un habitat unique où ils peuvent compléter leurs recherches, malgré des températures descendant jusqu’à -90C. Mais sous la surface gelée, il se passe bien plus de choses que la plupart ne le pensent.

Des scientifiques de la NASA ont annoncé avoir découvert deux nouveaux lacs enfouis sous la calotte glaciaire de l’Antarctique.

Ils font partie d’un vaste réseau de voies navigables souterraines cachées sous 1,2 à 2,5 milles de glace.

On dit que ces lacs se remplissent et se vident constamment dans des cycles mystérieux qui peuvent influencer la vitesse à laquelle la calotte glaciaire se déplace et comment et où l’eau de fonte atteint l’océan Austral – un processus clé pour la circulation océanique mondiale.

Le directeur de l’étude, le professeur Matthew Siegfried, géophysicien à la Colorado School of Mines, a déclaré: “Ce n’est pas seulement la calotte glaciaire dont nous parlons.

“Nous parlons vraiment d’un système d’eau qui est connecté à l’ensemble du système Terre.”

Ce système d’eau au fond de la calotte glaciaire a été découvert pour la première fois grâce à l’aide de la mission ICESat de la NASA en 2003.

Après avoir analysé les données, les scientifiques ont découvert que les variations d’élévation de la glace dans l’Antarctique occidental reflétaient une vaste masse de mouvement d’eau sous-glaciaire sous la calotte glaciaire.

On croyait auparavant que les lacs d’eau de fonte cachés existaient isolément, coupés les uns des autres.

Mais en 2007, des chercheurs ont découvert que les fluctuations de la hauteur de la glace de surface de l’Antarctique signifiaient le mouvement de l’eau s’écoulant entre un réseau caché de lacs sous-glaciaires, qui se remplissent et se vident alternativement avant que leur eau ne s’échappe dans l’océan Austral.

Désormais, le suivi de la mission ICESat – ICESat-2 – donne aux scientifiques une compréhension encore plus claire du mystérieux réseau.

Le professeur Siegfried a expliqué : « La découverte de ces systèmes interconnectés de lacs à l’interface du lit de glace qui déplace l’eau, avec tous ces impacts sur la glaciologie, la microbiologie et l’océanographie – c’était une grande découverte de la mission ICESat.

“ICESat-2, c’est comme mettre vos lunettes après avoir utilisé ICESat, les données sont d’une précision si élevée que nous pouvons vraiment commencer à tracer les limites du lac à la surface.”

La nouvelle étude de l’équipe a compilé les données d’ICESat-2 et de la mission ICESat d’origine, ainsi que des mesures prises par CryoSat-2, un satellite d’observation des glaces exploité par l’Agence spatiale européenne (ESA).

En étudiant les données, qui vont de 2003 à 2020, les chercheurs sont en mesure de surveiller les lacs sous-glaciaires actifs.

Dans leur article, ils ont noté : « La déformation de la surface due au remplissage et au drainage des lacs sous-glaciaires actifs fournit l’une des rares fenêtres accessibles à distance sur l’évolution des systèmes hydrologiques de base.

“Ces systèmes sont par ailleurs cachés sous jusqu’à 2,5 miles de glace et restent l’une des principales incertitudes physiques sur les projections de la future dynamique de la calotte glaciaire.

“L’altimétrie laser ICESat-2 peut non seulement étendre l’enregistrement de l’activité des lacs sous-glaciaires, mais fournit également une meilleure compréhension des processus hydrologiques en capturant des détails spatiaux plus denses et plus précis.”