La NASA décroche le lancement du télescope spatial James Webb

La NASA a réussi mardi le travail le plus compliqué et le plus critique sur son télescope spatial nouvellement lancé : dérouler et étirer un pare-soleil de la taille d’un court de tennis.

Les contrôleurs au sol ont acclamé et cogné les poings une fois que la cinquième et dernière couche du pare-soleil était bien fixée. Il n’a fallu qu’un jour et demi pour resserrer les couches ultra-minces à l’aide de câbles motorisés, soit la moitié du temps prévu.

Le télescope spatial James Webb de 7 tonnes est si gros que le pare-soleil et le miroir principal plaqué or ont dû être pliés pour le lancement. Le pare-soleil est particulièrement difficile à manier – il s’étend sur 70 pieds sur 46 pieds (21 mètres sur 14 mètres) pour maintenir tous les instruments scientifiques infrarouges à détection de chaleur dans une ombre constante inférieure à zéro.

Les miroirs devraient sortir ce week-end.

LE TÉLESCOPE SPATIAL JAMES WEBB DÉPLOIE UN PARE-SOLEIL À L’ÉCHELLE MAJEURE POST-LANCEMENT

Le télescope de 10 milliards de dollars est à plus de la moitié de sa destination, à 1,6 million de kilomètres de sa destination, après son envoi le jour de Noël. Il s’agit de l’observatoire le plus grand et le plus puissant jamais lancé — 100 fois plus puissant que le télescope spatial Hubble — lui permettant de scruter presque le début des temps.

Considéré comme le successeur de Hubble, Webb tentera de traquer la lumière des premières étoiles et galaxies de l’univers, créées il y a 3,7 milliards d’années.

« C’est un très grand moment », a déclaré le chef de projet Bill Ochs à l’équipe de contrôle à Baltimore. « Nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais retirer et déployer le pare-soleil est vraiment très important. »

LE TÉLESCOPE SPATIAL JAMES WEBB DE LA NASA LANCE DANS L’ESPACE POUR VOIR DES «MONDES DISTANTS» ET RETOURNER DANS LE TEMPS

Les ingénieurs ont passé des années à refaire et à peaufiner l’ombre. À un moment donné, des dizaines d’attaches sont tombées lors d’un test de vibration. Cela a rendu le succès de mardi d’autant plus doux, puisque rien de tel n’avait jamais été tenté auparavant dans l’espace.

« C’est la première fois et nous avons réussi », a déclaré l’ingénieur Alphonso Stewart aux journalistes.