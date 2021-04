La NASA développe un nez électronique qui détecte le coronavirus: au revoir les PCR? | La technologie

La NASA a transformé son E-Nose en un détecteur de maladies comme le SRAS-CoV-2. Le dispositif portable pourrait être utilisé dans les aéroports, les usines ou les supermarchés à l’avenir pour analyser la respiration des gens.

La NASA a réutilisé une technologie qu’elle affine depuis 19 ans pour développer un capteur de détection COVID-19 avec son E-Nez. Ce nez électronique analyse la qualité de l’air à la recherche de particules qui pourraient indiquer que la personne est porteuse d’une maladie contagieuse comme le coronavirus.

Le E-Nose a été développé à l’origine comme un système de surveillance de la qualité de l’air d’un vaisseau spatial. Une technologie qui a pu être mise à jour pour être utile contre la propagation de la nouvelle pandémie. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a fourni 3,8 millions pour que la NASA mette à jour cette technologie avec le sous-traitant Variable Inc.

Cette nouvelle version “renifle” le composés organiques volatils (COV) que la personne infectée expulse en respirant, les soi-disant aérosols pour lesquels il faut actuellement porter des masques. Il a fallu six mois pour développer la technologie et l’appliquer aux appareils mobiles avec une application de collecte des données analysées par les capteurs du nez électronique.

Une fois les essais cliniques terminés et la sensibilité et la spécificité démontrées, E-Nose peut être déployé dans les usines, les aéroports, les supermarchés et les entreprises de toutes sortes pour détecter rapidement les infections actives », a expliqué le scientifique de la NASA Jing Li. Au Ames Research Center.

L’E-Nose utilise une grande variété de nanocapteurs: «Chaque capteur réagit différemment aux produits chimiques lors de la respiration. Cela permet aux scientifiques de cartographier des schémas associés à différentes maladies. »Une fois la signature biologique de ce virus localisée, les capteurs peuvent être modifiés pour effectuer une analyse adaptée afin de reconnaître l’haleine infectée ou non infectée de chaque personne.

L’équipe de la NASA travaille avec des chercheurs du Université Johns Hopkins et le Laboratoire national Lawrence Livermore de reconnaître cette signature biologique du SRAS-CoV-2 qui est maintenant la principale menace pour la santé au monde.

Cette analyse pourrait être combinée à d’autres mesures telles que la température corporelle pour effectuer une détection rapide et quasi immédiate des personnes infectées et pour réduire la circulation du virus et le nombre d’infections. Pour le moment, la PCR reste la méthode la plus efficace pour confirmer une contagion, mais à l’avenir ce système serait plus rapide, moins cher et plus pratique à utiliser dans une multitude d’espaces.