La NASA disposera bientôt de la technologie pour éliminer les plus gros pollueurs – .

Attention aux grands pollueurs: la NASA regarde. L’agence spatiale est surtout connue pour ses exploits dans l’exploration de notre système solaire, mais la NASA passe également beaucoup de temps à regarder la Terre d’en haut. Cela a aidé à cartographier la propagation des incendies de forêt afin que les responsables puissent planifier et élaborer des stratégies, suivre les dommages causés par les inondations et les ouragans, et même observer à quel point les plantes sont stressées. Désormais, dans son effort de longue date pour lutter contre la pollution, la NASA déploiera bientôt un satellite capable de repérer les pires contrevenants en examinant leurs émissions d’en haut.

Dans un nouveau billet du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, l’agence révèle son intention de travailler avec l’organisation à but non lucratif de lutte contre la pollution Carbon Mapper. Les deux groupes s’associeront pour collecter une mine de données sur les sources d’émissions de méthane et de dioxyde de carbone à l’aide d’un nouveau satellite. Le vaisseau spatial, dont le lancement est prévu pour 2023, utilisera des instruments avancés non seulement pour détecter les émissions spatiales, mais également pour identifier les types de gaz expulsés.

De nombreux gouvernements du monde ont accepté de limiter la quantité de gaz à effet de serre qu’ils émettent. Ces poignées de main ont l’air bien sur papier, mais les pays ne tiennent pas toujours leurs promesses, et peu importe à quel point un pays prend ses engagements climatiques au sérieux, il y aura toujours des entreprises dans ces pays qui repousseront ou enfreindront les limites fixées. Lorsque cela se produit, il peut être difficile d’identifier la source des émissions nocives, et cela conduit à beaucoup de pointage du doigt à la fois à l’intérieur et entre les nations.

Les rapports utilisant les données du satellite Carbon Mapper de la NASA rendront les choses beaucoup plus évidentes, soulignant exactement d’où provient la richesse des gaz à effet de serre et, espérons-le, aidant à tenir les responsables responsables de leurs actions ou de leur manque de surveillance.

«JPL est ravi d’être le pionnier de cet effort de recherche, qui fournira des informations essentielles sur les gaz à effet de serre et l’avenir du climat de la Terre», a déclaré James Graf, directeur de la Direction des sciences et technologies de la Terre au JPL, dans un communiqué. «Cet effort est la première fois que nous nous associons à une mission spatiale avec un consortium d’organisations à but non lucratif, d’universités et de l’État de Californie.»

La partie la plus nouvelle de ce nouveau projet est peut-être le fait que Carbon Mapper va rendre toutes ses données publiques. Quiconque le souhaite pourra accéder aux données sur les émissions, y compris les entreprises, les gouvernements et les curieux de tous les jours. Il sera extrêmement intéressant de voir comment les données sont utilisées et si cela peut réellement aider à mettre en évidence les pires pollueurs et à les forcer à changer. Le sentiment public peut être un facteur de motivation très puissant, et si une entreprise est exposée comme étant beaucoup plus sale qu’elle ne le prétend, vous pouvez parier qu’elle changera de vitesse à la hâte.

