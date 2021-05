La NASA dit qu’il y a probablement des sels organiques sur Mars – .

La NASA étudie Mars depuis longtemps maintenant. Les scientifiques travaillant avec les différents rovers qui ont été envoyés sur la surface martienne ont découvert de nombreuses choses intéressantes, mais les preuves à l’appui de la théorie selon laquelle il y avait autrefois de la vie sur la planète rouge sont encore insaisissables. La découverte de molécules organiques pourrait grandement contribuer à changer cela, donc la nouvelle qu’une équipe de chercheurs de la NASA pense maintenant que les sels organiques sont presque certainement présents sur Mars est assez excitante… mais il y a un hic.

Dans un nouveau billet de blog, la NASA explique qu’un groupe de scientifiques publiant leurs travaux dans le Journal of Geophysical Research: Planets pensent avoir découvert des preuves indirectes de sels organiques sur Mars dans des échantillons collectés par le propre rover Curiosity de la NASA. Le laboratoire de chimie automatisé Analyse des échantillons sur Mars (SAM) du rover a renvoyé des données qui suggèrent des sels martiens, mais savoir d’où ces sels provenaient est une tout autre affaire.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Les molécules organiques sur Mars pourraient être un signe que la vie y existait autrefois. Ce serait une découverte monumentale, bien sûr, mais le simple fait de trouver cette «arme fumante», pour ainsi dire, n’est pas une preuve suffisante pour faire une déclaration. Il existe certains processus géologiques qui peuvent également générer des molécules organiques, et ceux-ci peuvent se produire en l’absence totale de vie. Cela complique un peu les découvertes, mais si ces sels sont trouvés, il sera vital que la NASA se concentre sur les régions où ils se trouvent si elle espère découvrir des preuves tangibles de la vie.

«Si nous déterminons qu’il y a des sels organiques concentrés n’importe où sur Mars, nous voudrons explorer ces régions plus avant, et idéalement forer plus profondément sous la surface où la matière organique pourrait être mieux préservée», a déclaré James MT Lewis du Goddard Space Flight Center de la NASA. dans un rapport. Lewis a dirigé la recherche sur la présence possible de sels sur Mars. «Nous essayons de démêler des milliards d’années de chimie organique et dans ce registre organique, il pourrait y avoir le prix ultime: la preuve que la vie existait autrefois sur la planète rouge.»

L’article de la NASA explique ce que Lewis et son équipe ont fait pour différencier leurs découvertes d’éventuels faux positifs:

Lewis a analysé une gamme de sels organiques mélangés à une poudre de silice inerte pour reproduire une roche martienne. Il a également étudié l’impact de l’ajout de perchlorates aux mélanges de silice. Les perchlorates sont des sels contenant du chlore et de l’oxygène, et ils sont courants sur Mars. Les scientifiques craignent depuis longtemps de pouvoir interférer avec les expériences à la recherche de signes de matière organique. En effet, les chercheurs ont découvert que les perchlorates interféraient avec leurs expériences, et ils ont identifié comment. Mais ils ont également constaté que les résultats qu’ils ont recueillis à partir d’échantillons contenant du perchlorate correspondaient mieux aux données SAM que lorsque les perchlorates étaient absents, renforçant la probabilité que des sels organiques soient présents sur Mars.

Cette preuve indirecte n’est pas suffisante pour affirmer avec certitude que ces sels existent, mais c’est certainement un indice qu’ils le peuvent. À l’avenir, des recherches plus intensives sur ces sels et potentiellement la chasse aux zones où ils sont concentrés pourraient (et devraient probablement) être prioritaires.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission