La NASA embarque le système laser LCRD pour les communications spatiales ; Quelle est son importance

Le LCRD remplacera la radiofréquence pour envoyer des données avec une bande passante accrue qui est 10 à 100 fois supérieure aux longues ondes radio existantes. (Image représentative, NASA)

Le tout premier système de communication laser de la NASA, Laser Communication Relay Demonstration (LCRD) a été lancé le 7 décembre depuis la station spatiale Cape Canaveral en Floride pour tester la communication optique dans l’espace.

Le LCRD remplacera la radiofréquence pour envoyer des données avec une bande passante accrue qui est 10 à 100 fois supérieure aux longues ondes radio existantes. Le chercheur principal David Israel du Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, dans le Maryland, a déclaré dans un communiqué que le LCRD démontrera comment utiliser les systèmes laser pour les communications spatiales et sera bientôt en mesure de mettre en œuvre des lasers dans davantage de missions en tant que moyen de communication standard.

Il existe deux terminaux optiques pour recevoir et transmettre des données respectivement aux engins spatiaux utilisateurs et aux stations au sol. Avec les modems, les données numériques seront traduites en signaux laser et transmises via un faisceau lumineux codé.

Communication laser contre communication radio

Les communications laser et les ondes radio utilisent différentes longueurs d’onde de lumière tandis que la première utilise l’infrarouge, la dernière a une longueur d’onde relativement plus longue. Ainsi, plus de données seront transmises en moins de temps via le mode laser. Alors que les ondes radio mettent 9 semaines pour envoyer une carte complète de Mars au centre spatial Terre avec un laser, cela peut être fait en 9 jours, a déclaré la NASA.

Le LCRD enverra des données sur Terre à une vitesse de 1,2 gigabits par seconde. En termes simples, à cette vitesse, un film peut être téléchargé en une minute !

Autres avantages du laser par rapport à la radio

La communication optique nécessite une configuration plus petite avec des unités plus petites en taille, en poids et moins gourmandes en énergie. Les instruments radio à portée de main sont assez volumineux et, par conséquent, le premier permet d’économiser de la place pour davantage d’instruments scientifiques et le coût du lancement diminue également. Les batteries des vaisseaux spatiaux se videront moins et les missions finiront par avoir des capacités inégalées, selon l’agence.

Où sera le système laser ?

La charge utile du laser sera sur une orbite géosynchrone, à plus de 35 000 km au-dessus de la Terre après le lancement. Le système sera embarqué sur l’orbite géosynchrone américaine, à plus de 35 000 km au-dessus de la Terre. Le satellite sera contrôlé par les ingénieurs au sol stationnés dans les stations de Californie et d’Hawaï.

Les capacités de communication du LCRD seront testées pendant deux ans et les données de test seront envoyées par ondes radio tandis que le LCRD répondra en utilisant des signaux optiques.

