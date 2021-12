La NASA engage des théologiens de diverses religions pour découvrir comment leurs partisans réagiraient à l’annonce de la vie extraterrestre | Vie

La NASA sait-elle quelque chose que nous ne savons pas encore ? Pendant des années, il a étudié comment l’annonce que nous ne sommes pas seuls affecterait l’humanité.

Pendant des années, toutes les missions de la NASA ont été orientées vers un seul objectif : trouver la vie extraterrestre.

L’agence spatiale nord-américaine est convaincue qu’elle trouvera une vie extraterrestre au cours de cette décennie.

Quand je le ferai, ce sera l’une des nouvelles les plus importantes de l’histoire de l’humanité, et il faut savoir comment la population va le prendre.

Considérant que l’Univers est infini et qu’il y a des milliards d’étoiles et de galaxies, il est fort probable que la vie existe ailleurs, telle que nous la connaissons.

L’étoffe de la vie est basée sur éléments chimiques communs dans l’univers: hydrogène, carbone, oxygène… Il n’y a pas de composant chimique exclusif, qui n’existe que sur Terre.

Maintenant, une chose est la vie sous forme de bactéries, de micro-organismes et même d’animaux, et un très différent, vie intelligente. Cela demande des milliers d’années d’évolution, et c’est plus compliqué.

Et voici la grande question : à quoi la NASA veut-elle préparer l’humanité ? Pour annoncer la vie extraterrestre, ou la vie intelligente ?

Comme le rapporte le Times, La NASA a embauché 24 théologiens de confessions différentes et les a réunis au Center for Theological Research de Princeton (États-Unis).

Pendant un an, prêtres chrétiens, rabbins et imams ont travaillé pour étudier comment la découverte de la vie extraterrestre affecterait les croyances de millions de personnes.

Le Times a eu accès à une partie des conclusions, et ils indiquent que les croyances du monde ne subiraient pas de changements significatifs ou de grande envergure.

La plupart des religions ont un dieu ou des dieux qui ont créé l’univers, donc de ce point de vue, la vie extraterrestre aurait été créée par eux aussi, et ce n’est pas un schisme théologique.

« Les principales conclusions sont que les adeptes de diverses traditions religieuses se sont assurés de pouvoir adopter l’idée sans hésiter », selon le révérend Andrew Davison, prêtre anglican et théologien de l’Université de Cambridge, au Royaume-Uni, titulaire d’un doctorat en biochimie. de l’Université d’Oxford.

Ce biochimiste assure que la découverte de la vie hors de la Terre cela pousserait « un grand nombre de personnes à se tourner vers les traditions religieuses pour se guider ».

D’autres y voient une annonce qui unira davantage l’humanité.

Il semble que la NASA puisse être calme : L’humanité est préparée à l’annonce attendue de l’existence de la vie extrême. Quand cela arrivera-t-il ?

La nouvelle coïncide avec le lancement du télescope Webb, le plus avancé de l’histoire, cent fois plus puissant que tout autre.