La NASA entre dans l’histoire: premier vol de l’hélicoptère Ingenuity au-dessus de la surface de Mars | Vie

Cela semble extrêmement simple, mais c’est un exploit: nous avons la première vidéo d’un hélicoptère volant sur une autre planète.

À 9h34 aujourd’hui, lundi 19 avril, heure espagnole, l’hélicoptère Ingenuity a décollé de la surface de Mars, et a volé pendant 30 secondes. Bien que le vol ait eu lieu il y a quelques heures, c’est maintenant que la NASA a reçu la vidéo enregistrée par le rover Perseverance, car il devait voyager 278 millions de kilomètres pour nous rejoindre.

C’est le point culminant de la mission Mars 2020, qui a mis le rover Perseverance sur Mars sur un atterrissage spectaculaire, digne d’Hollywood.

Ici nous pouvons voir le décollage, le vol et l’atterrissage de l’hélicoptère Ingenuity sur Mars. La vidéo date d’il y a quelques minutes:

Peut-être à première vue cela ne semble pas trop spectaculaire: L’ingéniosité s’élève à trois mètres au-dessus du sol martien, reste en l’air pendant 30 secondes et atterrit doucement à sa surface..

Presque tous ont fait quelque chose de similaire avec un drone fait maison dans le jardin à la maison, mais les implications et la difficulté de ce vol extraterrestre sont extraordinaires.

C’est un vol de un hélicoptère autonome et solaire qui a pris place à 278 millions de kilomètres de la Terre, sans intervention humaine.

Le rover Perseverance a déposé l’hélicoptère au belvédère Van Zyl dans le cratère Jezero et s’est éloigné de 63 mètres pour l’enregistrer avec sa propre caméra. La vidéo que nous avons vue a été enregistrée par Perseverance.

Nous pensions que nous étions les premiers Terriens à poser le pied sur la Lune, mais les dinosaures auraient pu le faire des millions d’années plus tôt. Non, ce n’est pas de la science-fiction. C’est de la science …

Lorsque les techniciens de la NASA ont décidé qu’il s’agissait des conditions météorologiques optimales, la station météorologique MIDA développée en Espagne portant le Perseverance, l’hélicoptère Ingenuity a démarré le moteur principal.

C’est un décollage qui n’a rien à voir avec les vols sur Terre, puisque sur Mars, l’atmosphère est 90% plus légère que sur Terre et la gravité trois fois moins. Et la température ne monte jamais au-dessus 20 degrés sous zéro à ce moment. Vous devez donc changer complètement les paramètres de vol.

Ce premier décollage de l’Ingenuity n’est que ça, un test. Sont planifiés vols plus risqués où vous volerez réellement d’un endroit à un autre et l’enregistrerez avec votre propre appareil photo.

«Aujourd’hui, 117 ans après que les frères Wright ont réussi à effectuer le premier vol sur notre planète, l’hélicoptère Ingenuity de la NASA a réussi à réaliser cet exploit incroyable sur un autre monde», explique l’administrateur de la NASA Thomas Zurbuchen, dans la note de presse. Bien que ces deux moments emblématiques de l’histoire de l’aviation puissent être séparés par le temps et 173 millions de miles par l’espace, ils seront désormais liés pour toujours. En hommage aux deux fabricants de vélos innovants de Dayton, ce premier de nombreux aérodromes sur d’autres mondes sera désormais connu sous le nom de Wright Brothers Field, en reconnaissance de l’ingéniosité et de l’innovation qui continuent d’alimenter l’exploration. “

Une nouvelle voie s’ouvre dans l’exploration spatiale: la possibilité d’utiliser des drones sur la Lune et Mars, pour vous aider à explorer le terrain et à anticiper les dangers ou les découvertes étonnantes.