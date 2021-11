La NASA est placée en état d’alerte élevé alors que les astronautes de l’ISS retardent leur sortie dans l’espace en raison de la menace des missiles russes | Sciences | Nouvelles

L’agence spatiale a reporté indéfiniment la sortie dans l’espace prévue mardi par deux astronautes de l’ISS après qu’une « notification de débris » les a mis en état d’alerte. Les astronautes Thomas Marshburn et Kayla Barron étaient censés s’embarquer dans l’espace pour réparer l’antenne cassée, mais les responsables de la NASA ont déclaré qu’il y avait un risque élevé de debirs spatiaux. Cela survient après que les Russes ont fait exploser un vieux satellite lors d’un test d’armes anti-satellite (ASAT) dans un mouvement qui a envoyé 1500 débris spatiaux filer devant l’ISS, envoyant quatre astronautes de la NASA se cacher dans leurs vaisseaux spatiaux.

Mais on ne sait pas si ce sont les débris spatiaux de ce test qui sont à l’origine de cette menace pour les astronautes de la NASA qui doivent mener cette mission à bord de l’ISS.

Environ cinq heures avant le début de la mission, la NASA a écrit sur Twitter que la sortie dans l’espace avait été annulée pour le moment.

L’agence spatiale a tweeté : « La NASA a reçu une notification de débris pour la station spatiale.

« En raison du manque d’opportunité d’évaluer correctement le risque que cela pourrait poser aux astronautes, les équipes ont décidé de retarder la sortie dans l’espace du 30 novembre jusqu’à ce que plus d’informations soient disponibles. »

Il n’a pas été signalé à quel point les débris étaient venus près de l’ISS, qui orbite à environ 250 miles (402 km) au-dessus de la Terre.

NASA TV avait prévu de diffuser une couverture en direct de la sortie dans l’espace, qui devait durer environ six heures et demie et devait commencer à 7h10 HE (12h10 GMT).

Leur objectif principal était de retirer une antenne de communication radio en bande S défectueuse qui était là depuis plus de 20 ans et de la remplacer par une toute nouvelle antenne rangée à l’extérieur de l’ISS.

L’antenne cassée avait cessé d’envoyer des signaux vers la Terre, son objectif prévu.

Alors que d’autres antennes de la station spatiale peuvent effectuer la même tâche à la place, les chefs de mission ont décidé d’en installer une autre comme mesure de secours.

M. Marshburn était censé travailler avec Mme Barron alors qu’il était positionné au bout d’un bras robotique contrôlé depuis l’intérieur de l’ISS par l’astronaute allemand Matthias Maurer de l’Agence spatiale européenne, avec l’aide de son coéquipier Raja Chari.

Ces astronautes étaient arrivés à l’ISS le 11 novembre dans la capsule SpaceX Crew Dragon d’Elon Musk.

Il a été lancé depuis le Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride.

Ils ont également rejoint deux cosmonautes russes et un astronaute de la NASA déjà à bord.

Quatre jours plus tard, le test ASAT de la Russie les a pris par surprise et les a tous forcés à se mettre à l’abri dans leurs vaisseaux spatiaux tandis que de dangereux debirs spatiaux étaient envoyés au-delà de l’ISS.

Alors que le nuage de débris se serait dispersé, la NASA soupçonne que les débris spatiaux restants posent toujours un risque de fond « légèrement élevé » pour la station spatiale dans son ensemble, selon le directeur adjoint de la NASA pour l’ISS Dana Weigel.

Il y aurait également un risque plus élevé de sept pour cent que les combinaisons des astronautes soient perforées en raison des débris spatiaux du test ASAT.