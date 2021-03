La NASA et Blue Origin simuleront la gravité lunaire avec des fusées en rotation

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Jeff Bezos a récemment annoncé qu’il démissionnerait de son poste de PDG d’Amazon, ce qui lui permettrait de consacrer plus de temps à la construction de fusées. C’est ce que font les milliardaires ces jours-ci – il suffit de demander à Elon Musk. Les fusées Blue Origin de Bezos sont toujours en train de prendre forme, mais la société a annoncé un partenariat avec la NASA pour améliorer les tests de gravité artificielle. En gros, ils vont faire tourner des roquettes.

Au cours de la planification de missions spatiales, la NASA doit parfois tester quelque chose sous une gravité non terrestre. Cela pourrait signifier l’apesanteur ou peut-être la gravité lunaire, qui est un sixième de la Terre. Le programme de gravité limitée de la NASA utilise actuellement un avion C-9 de la marine, qui exécute des plongées raides pour simuler des environnements à gravité plus faible. L’inconvénient est qu’un avion ne peut rester en plongée que quelques secondes avant de devoir se stabiliser. La charge utile maximale de l’avion est également très limitée.

Ces lacunes ont encouragé la NASA à se pencher sur des méthodes plus robustes de simulation de faible gravité, et cela commence par le partenariat Blue Origin. Jusqu’à présent, Blue Origin a démontré que sa fusée New Shepard peut décoller et atterrir de manière fiable, mais elle n’est pas entrée en orbite. Il a cependant franchi la ligne de Kármán (100 kilomètres) où il est généralement admis que l’espace commence. Cela signifie qu’il peut traverser l’atmosphère beaucoup plus longtemps que votre avion moyen.

Pour faire de New Shepard une chambre d’essai de gravité, Blue Origin et la NASA devront apporter des modifications au matériel et au logiciel. Habituellement, le système de contrôle de réaction (RCS) d’une fusée ne contrôle que l’attitude et stabilise la rotation. Le plan de la NASA est de tirer parti des propulseurs RCS pour faire tourner la fusée comme une centrifugeuse géante. Ainsi, tout ce qui se trouve à l’intérieur peut subir une gravité artificielle en raison de la force centrifuge.

La NASA cherche à cibler 11 rotations par minute pour créer quelque chose qui ressemble à la gravité lunaire. Il devrait être possible de maintenir cela pendant deux minutes complètes alors que New Shepard plonge vers le sol. La fusée a déjà montré des performances d’atterrissage impressionnantes – sur les 14 lancements de New Shepard, seul le premier a entraîné un crash. Ainsi, la NASA devrait être en mesure de faire le plein et de lancer des séries supplémentaires d’essais à faible gravité à peu de frais.

Il faudra un certain temps avant que la NASA ne soit prête à tester cette technologie de fusée centrifuge. Le premier matériel devrait être prêt à être lancé à la fin de 2022, sur la base des projections actuelles. En attendant, Blue Origin prévoit de lancer son premier New Shepard en équipage ce printemps.

