LA NASA, ET ET LE VATICAN

par Joseph P. Farrell, Étoile de la mort de Gizeh :

Je profite d’une étrange chance aujourd’hui pour bloguer sur une histoire qui a attiré mon attention pendant les vacances de Noël et sur laquelle j’avais bien l’intention de bloguer, puis la crise cardiaque s’est produite. Mais je veux toujours bloguer à ce sujet, et comme je l’ai mentionné, je ferai autant de blogs/semaine que je le pourrai. Cela peut faire zéro, ou sept, je ne sais pas. Aujourd’hui au moins j’ai un peu d’énergie résiduelle. alors on y va.

Beaucoup d’entre vous ont remarqué cette histoire et l’ont transmise, alors je tiens à vous remercier tous pour l’avoir fait. C’est quoi l’histoire? La NASA, semble-t-il, embauche des « théologiens » pour l’aider à déterminer ce qu’il faut faire au cas où « nous » rencontrerions « eux » « là-bas » à l’avenir. Mais il y a un hic, et cela me rend très sceptique :

La NASA « regarde vers le ciel » pour obtenir de l’aide : l’agence a fait appel à 24 théologiens pour évaluer comment le monde réagirait à la découverte de la vie extraterrestre sur des planètes lointaines et comment cela pourrait changer notre perception des dieux et de la création

Notez qu’un « théologien » est un biochimiste :

Le révérend Andrew Davison, prêtre et théologien de l’Université de Cambridge, titulaire d’un doctorat en biochimie d’Oxford, …

et un autre est un astronome jésuite (bien que non mentionné dans le panel de la NASA) :

En 2008, l’astronome en chef du Vatican a déclaré qu’il n’y avait pas de conflit entre croire en Dieu et en la possibilité de « frères extraterrestres » peut-être plus évolués que les humains. « À mon avis, cette possibilité (de vie sur d’autres planètes) existe », a déclaré le révérend José Gabriel Funes, un prêtre jésuite de 45 ans qui est à la tête de l’Observatoire du Vatican et conseiller scientifique du pape Benoît. « Comment pouvons-nous exclure que la vie se soit développée ailleurs », a-t-il déclaré au journal du Vatican L’Osservatore Romano dans une interview dans son édition de mardi-mercredi, expliquant que le grand nombre de galaxies avec leurs propres planètes a rendu cela possible. Lorsqu’on lui a demandé s’il faisait référence à des êtres similaires aux humains ou même plus évolués que les humains, il a répondu: « Certainement, dans un univers aussi grand, vous ne pouvez pas exclure cette hypothèse »

Et puis enfin, nous avons l’inclination habituelle devant un baptiste américain pour rappeler aux gens à quel point ces confessions sont arriérées :

Albert Mohler, président du Southern Baptist Theological Seminary, a déclaré dans une interview de 2008 lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des extraterrestres : « La réponse est non ; c’est spéculatif. «Nous n’avons aucune raison de croire qu’il existe une autre histoire. Il n’y a rien dans les Ecritures qui dit qu’il ne peut pas y avoir une forme de vie quelque part. Mais ce qu’on nous dit, c’est que le cosmos a été créé pour que sur cette planète Jésus-Christ, dans l’espace, le temps et l’histoire, vienne sauver l’humanité pécheresse.

Vous aurez remarqué que le Baptiste est, en fait, le seul théologien reconnaissable dans le groupe parce qu’il aime parler de types standard de choses chrétiennes, comme l’Incarnation elle-même. Je ne suis pas d’accord – profondément – ​​avec sa « prise de vue », mais néanmoins, sa prise de vue est au moins manifestement chrétienne.

Mais avec la NASA, j’ai remarqué une tendance distincte dans le choix et la sélection, une tendance qui me suggère que la NASA est bien plus déterminée à contrôler un récit – avec l’aide du Vatican – qu’elle explore des réponses vraiment profondément argumentées sur le plan théologique à ses questions. Des questions comme – oh, je ne sais pas – la signification des termes ousia et physis dans les définitions dogmatiques, et s’ils se réfèrent ou non à des espèces, des embranchements, un ordre, etc. ou si l’ancien microcosmisme et les « passages cosmologiques » de certaines Écritures comme Romains 8:19-22ff ont des implications pour de telles questions, ou « Comment les Pères Cappadociens ont-ils pu aborder la question? » Ce que je veux dire avec tout cela, c’est que la NASA ne sait même pas que de telles questions ou personnes existent. Il a fait ce que l’Occident fait toujours : choisir par défaut le catholicisme romain pour une réponse, ne réalisant pas que la réponse peut et changera probablement en fonction de qui on demande. Cela ne veut pas dire qu’il y a confusion, mais plutôt nuance, et la NASA ne veut pas de nuance, et elle ne veut certainement pas s’entretenir avec la seule puissance spatiale terrestre qui a non seulement un programme spatial, mais une église avec un tradition aussi longue que le Vatican.

