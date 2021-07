La NASA et l’ESA unissent leurs forces

15/07/2021 à 18:44 CEST

La NASA et l’Agence spatiale européenne (ESA) ont formé un partenariat stratégique unique en son genre pour observer la Terre et le changement climatique qu’elle subit. Les deux organisations soulignent que le climat mondial évolue rapidement et que la demande de connaissances précises, opportunes et pratiques est « plus urgente que jamais ».

Ils soulignent que c’est « le bon moment & rdquor; pour les deux agences, en tant que partenaires spatiaux, d’unir leurs forces pour «diriger et soutenir la réponse mondiale au changement climatique& rdquor ;, qu’ils considèrent comme « le plus grand défi environnemental auquel la population mondiale est aujourd’hui confrontée & rdquor ;.

Le partenariat est une initiative visant à aider à lutter contre le changement climatique et à l’atténuer en surveillant la planète grâce aux efforts combinés des deux agences dans la conduite d’observations, de recherches et d’applications en sciences de la Terre.

“Le changement climatique est un défi mondial qui nécessite une action immédiate& rdquor;, a noté l’administrateur de la NASA, Bill Nelson. “La NASA et l’ESA ouvrent la voie dans l’espace, créant un partenariat stratégique sans précédent dans le domaine des sciences de la Terre”, a-t-il noté.

Relever les défis posés par le changement climatique

Relever les défis posés par le changement climatique« Cet accord établira la norme pour collaboration internationale avenir, en fournissant les informations si essentielles pour relever les défis posés par le changement climatique et en aidant à répondre et à traiter les questions les plus urgentes en sciences de la Terre, au profit des États-Unis, de l’Europe et du monde », a souligné Nelson.

Le partenariat a été officialisé par une déclaration d’intention commune, qui décrit comment les agences collaboreront pour « assurer la continuité des observations de la Terre ; faire progresser la compréhension du système Terre, du changement climatique et de l’application de ces connaissances ; et collaborer sur un politique de données ouvertes qui favorise l’échange ouvert de données, d’informations et de connaissances dans la communauté scientifique et pour le grand public & rdquor ;.

« Ensemble, la NASA et l’ESA fournissent la majorité de la couverture scientifique de la Terre via nos satellites d’observation des planètes », a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la NASA pour la science.

« Cet accord transformateur s’appuiera sur cette capacité, forgeant un association internationale pour la science climatique critique pour traiter les problèmes climatiques les plus difficiles de manière intégrée et stratégique », a-t-il ajouté.

La NASA et l’ESA travailleront ensemble non seulement pour fournir des observations, des recherches et des applications en sciences de la Terre, mais pour tToutes vos découvertes seront également « gratuites et ouvertes au profit du monde entier pendant que nous travaillons ensemble pour combattre et atténuer le changement climatique », a souligné Zurbuchen.

Une longue et fructueuse histoire de collaboration

Une longue et fructueuse histoire de collaborationLa NASA et l’ESA travaillent ensemble depuis longtemps et avec succès pour comprendre le changement climatique. En 2020, la NASA, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et des partenaires européens, dont l’ESA, ont lancé le satellite Sentinel-6 Michael Freilich.

L’appareil collecte les données les plus précises à ce jour sur le niveau mondial de la mer et comment les océans se développent en réponse au changement climatique.

La mission recueille également des données sur température et humidité atmosphériques qui contribueront à améliorer les modèles climatiques et les prévisions météorologiques.

« Sans aucun doute, l’espace est le meilleur point de vue pour mesurer et surveiller le changement climatique, mais unir nos forces est également essentiel pour s’attaquer à ce problème mondial& rdquor;, a déclaré Josef Aschbacher, directeur général de l’ESA.

« C’est pourquoi l’accord d’aujourd’hui entre nos organisations est si crucial. Le timing est également important, en particulier si nous nous tournons vers la conférence sur le climat COP26 plus tard cette année, où nous avons la possibilité de faire de l’espace une partie intégrante de la solution lorsqu’il s’agit d’atténuer le changement climatique », a-t-il ajouté.

Les deux agences soulignent que les efforts d’atténuation et d’adaptation au changement climatique ne peuvent être couronnés de succès sans des observations et des recherches solides sur le climat.

La NASA possède plus de deux douzaines de satellites et d’instruments qui observent l’évolution de la planète et mesurent les principaux indicateurs climatiques, tels que la hauteur des océans et des eaux intérieures, les nuages ​​et les précipitations, et le dioxyde de carbone.

L’Observatoire du Système Terre a deux mois

L’Observatoire du Système Terre a deux moisLa NASA a annoncé en mai dernier la création de son Observatoire du système terrestre, qui concevra un nouvel ensemble de missions centrées sur la Terre pour fournir des informations clés pour guider les efforts liés au changement climatique, à l’atténuation des catastrophes, à la lutte contre les incendies de forêt et à l’amélioration des processus agricoles. en temps réel.

La déclaration d’intention conjointe avec l’ESA complète les activités en cours pour l’Observatoire du système terrestre. Les domaines d’intervention de l’observatoire comprennent :

Aérosols: répondre à la question critique de l’impact des aérosols sur le bilan énergétique mondial, une source clé d’incertitude dans la prévision du changement climatique.

Nuage, convection et précipitation: Traiter les principales sources d’incertitude dans les projections futures des changements climatiques, les prévisions de la qualité de l’air et les prévisions météorologiques violentes.

Changement massif: fournir une évaluation et une prévision de la sécheresse, une planification associée pour l’utilisation de l’eau agricole, ainsi qu’un soutien pour répondre aux risques naturels.

Biologie et géologie de surface: comprendre les changements climatiques qui affectent l’alimentation et l’agriculture, le logement et les ressources naturelles, en répondant à des questions ouvertes sur les flux de carbone, d’eau, de nutriments et d’énergie au sein et entre les écosystèmes et l’atmosphère, l’océan et la Terre. .

Déformation et changement de la surface: quantifier les modèles de changement du niveau de la mer et du paysage induits par le changement climatique, les prévisions de risques et les évaluations d’impact des catastrophes, y compris la dynamique des tremblements de terre, des volcans, des glissements de terrain, des glaciers, des eaux souterraines et de l’intérieur de la Terre.

