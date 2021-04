La NASA et Netflix collaborent pour célébrer l’anniversaire du soleil du Mexique

Comme nous le savons tous, Luis Miguel est mieux connu sous le nom de “Soleil”, donc il n’y avait plus rien sage et original pour le célébrer comme Netflix et la NASA l’ont fait. Voici le live qui est accompagné de chansons de Luis Miguel interprétées par Diego Boneta .

Dans les deux premiers chapitres de la deuxième saison de la série, il est révélé que Luisito Rey a accidentellement tué Marcela au milieu d’une dispute et nous pouvons également assister au malheureux accident que Luis Miguel a vécu dans l’un de ses concerts au Pérou et qui l’a laissé. avec des dommages irréparables à l’audition.

Ce dimanche, Netflix présentera le troisième chapitre de la série, vous ne pouvez donc pas le manquer à neuf heures du soir.