La NASA et SpaceX lancent leur premier vol privé vers la Station spatiale internationale en janvier

11/05/2021 à 18:49 CEST

le tourisme spatial il sera en plein essor dans les mois à venir. Blue Origin et SpaceX cherchent à mettre des civils en orbite cette année. Pour l’avenir, il y a de plus en plus de missions d’astronautes d’entreprises privées sur la Station spatiale internationale, la première étant dès le janvier prochain.

La NASA et Axiom Space ont conclu un accord pour amener des civils à la Station spatiale internationale. La mission Axiom 1 sera lancée depuis le Kennedy Space Center en Floride «au plus tôt en 2022». Selon la NASA, les quatre astronautes qui voyageront en la capsule Spacex Crew Dragon, devraient passer huit jours sur la Station spatiale internationale. Ramènera Échantillons de la NASA à conserver dans une chambre froide.

La NASA et ses partenaires internationaux doivent approuver la mission proposée par Axiom, qui comprend un ancien astronaute de la NASA et trois hommes d’affaires. L’entraînement commencera cet été.

“Nous sommes très heureux de voir des gens accéder aux vols spatiaux et à la Station spatiale”, a expliqué Kathy Lueders, l’administrateur de l’exploration spatiale humaine au siège de la NASA.