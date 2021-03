La NASA et SpaceX s’associent pour éviter les collisions entre leurs navires et leurs satellites

L’agence spatiale américaine NASA et la société SpaceX ont signé un accord de sécurité pour éviter les collisions entre vos navires et satellites, respectivement, Steve Jurczyk, administrateur par intérim de l’entité fédérale, a rapporté ce jeudi.

Jurczyk a expliqué dans un communiqué qu’en raison de la augmentation des satellites par les entreprises commerciales en tant que SpaceX « il est essentiel que nous augmentions les communications, échangions des données et établissions les meilleures pratiques pour garantir que nous maintenons tous un environnement spatial sûr. »

L’idée est « d’éviter les collisions de lancement entre le vaisseau spatial de la NASA et la grande constellation de satellites SpaceX Starlink, ainsi que les missions de covoiturage connexes », a détaillé la NASA.

Contournez également « la conjonction », qui se produit lorsqu’il y a « un rapprochement étroit entre deux objets dans l’espace, généralement à une vitesse très élevée. «

Avec l’envoi massif de satellites du réseau Starlink, SpaceX vise à fournir Internet haut débit, constant et «abordable» aux utilisateurs partout dans le monde grâce à ces satellites, qui fonctionneront dans un orbite basse, ce qui permettra une meilleure connexion et un meilleur service.

Coordination et échange d’informations

Le nouveau partenariat de la NASA et de SpaceX « repose sur des capacités spatiales pour les communications mondiales, navigation, prévisions météo et bien plus encore », a déclaré Jurczyk.

L’accord permet un « niveau plus profond » de coordination, de coopération et l’échange de données, et définit les dispositions, les responsabilités et les procédures pour la coordination de la sécurité des vols.

La NASA et SpaceX bénéficient de cette interaction améliorée en s’assurant que toutes les parties impliquées connaître l’emplacement exact des vaisseaux spatiaux et des débris en orbite, a expliqué l’agence.

SpaceX a convenu que ses satellites Starlink manœuvrera de manière autonome ou manuelle pour garantir que les missions de satellites scientifiques de la NASA et d’autres ressources puissent fonctionner de manière transparente du point de vue de l’évitement des collisions.

Les engins spatiaux Starlink sont équipés de récepteurs de services mondiaux de navigation par satellite pour estimer les paramètres orbitaux, un système de propulsion ionique et un maniabilité autonome qui fournit des données pour un échange d’informations rapide et proactif.