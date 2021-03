La NASA et SpaceX signent un accord sur la sécurité des vols spatiaux

WASHINGTON – SpaceX a accepté de manœuvrer l’un de ses satellites Starlink qui se rapprochent de la Station spatiale internationale ou d’un autre vaisseau spatial de la NASA en orbite terrestre basse dans le cadre d’un accord entre l’agence et la société.

La NASA a annoncé le 18 mars qu’elle avait signé un accord Space Act avec SpaceX concernant la coordination des opérations de l’ISS et d’autres engins spatiaux de la NASA avec la flotte croissante de satellites Starlink de SpaceX en orbite terrestre basse. L’accord, a déclaré la NASA dans un communiqué, vise à «officialiser le vif intérêt des deux parties pour le partage d’informations afin de maintenir et d’améliorer la sécurité spatiale».

«Avec les entreprises commerciales qui lancent de plus en plus de satellites, il est essentiel que nous augmentions les communications, échangions des données et établissions les meilleures pratiques pour nous assurer que nous maintenons tous un environnement spatial sûr», a déclaré Steve Jurczyk, administrateur par intérim de la NASA.

Selon l’accord, SpaceX utilisera la fonction d’évitement de collision autonome de ses satellites Starlink pour se déplacer ensuite en cas d’approches rapprochées avec un vaisseau spatial de la NASA. Cela vise, selon l’accord, à éviter un cas où les deux parties auraient manœuvré.

«La NASA a accepté de ne pas manœuvrer en cas de conjonction potentielle pour s’assurer que les parties ne se manoeuvrent pas par inadvertance», indique l’accord. «La NASA fonctionnera sur la base que la capacité de manœuvre autonome des satellites Starlink tentera de manœuvrer pour éviter la conjonction avec les actifs de la NASA, et que la NASA maintiendra sa trajectoire prévue, sauf indication contraire de SpaceX.»

L’accord décrit les rôles et les responsabilités de la NASA et de SpaceX en ce qui concerne le partage d’informations sur les positions orbitales et les plans de manœuvre. Il faut que SpaceX informe la NASA au moins une semaine avant chaque lancement de Starlink afin que la NASA puisse déterminer si cette mission pose des problèmes d’évitement de collision. SpaceX a également accepté de lancer des satellites Starlink sur des orbites initiales qui ne se trouvent pas à moins de cinq kilomètres de l’ISS ou d’un autre vaisseau spatial de la NASA. SpaceX évitera également «toute conjonction notifiable» avec l’ISS en général, que la NASA définit comme un volume d’espace de 50 sur 50 sur 4 kilomètres, centré sur la station.

L’annonce n’a pas expliqué les origines de l’accord, qui aurait été rédigé il y a plusieurs mois. Le texte de l’accord note que le système Starlink de SpaceX a «plus de 600 actifs actuellement en orbite», un chiffre qu’il a dépassé il y a des mois en lançant de nouveaux satellites à un rythme effréné. SpaceX a actuellement 1260 satellites Starlink en orbite, selon les statistiques maintenues par l’expert en vol spatial Jonathan McDowell.

Le porte-parole de la NASA, JD Harrington, a déclaré à SpaceNews qu’il n’y avait pas eu d’incident spécifique, tel qu’une approche rapprochée par un satellite Starlink d’un vaisseau spatial de la NASA, qui avait conduit à l’accord. «Les équipes techniques de la NASA et de SpaceX ont travaillé ensemble pendant un certain temps pour assurer des communications cohérentes et opportunes», a déclaré Harrington. «Cet accord est le fruit de notre travail commun sur les communications des vols spatiaux humains et cargo.»

SpaceX n’a ​​pas répondu à une demande de commentaire sur l’accord de la NASA.

La société a longtemps insisté sur l’utilisation de l’automatisation sur les satellites Starlink pour décider du moment où effectuer des manœuvres d’évitement de collision. Cependant, l’entreprise n’est pas seule, car d’autres entreprises qui planifient des mégaconstellations adoptent des approches similaires.

«Tous les opérateurs à qui j’ai parlé ont une énorme quantité d’automatisation dans leurs systèmes», a déclaré Ted Muelhaupt, directeur principal du Center for Orbital and Reentry Debris Studies de la société aérospatiale, lors d’une présentation lors d’un atelier du 9 mars sur la gestion du trafic spatial par l’Institut de la LRA. «En fait, ces véhicules sont en« conduite automatique »et les opérateurs eux-mêmes peuvent ne pas savoir quand un véhicule choisit de manœuvrer.»

Bien que cela puisse augmenter l’efficacité, il a averti que cela rendait beaucoup plus difficile la prédiction d’approches proches plusieurs jours dans le futur, car les engins spatiaux pourraient manœuvrer de manière imprévisible. «Lorsque ces véhicules effectuent des manœuvres autonomes, de petites manœuvres, ils rendent invalides les hypothèses qui ont conduit à les éviter en premier lieu», a-t-il déclaré. «Si vous placez deux grandes constellations l’une à côté de l’autre, elles sont toutes amplifiées.»

Outre la collaboration pour éviter les approches rapprochées des engins spatiaux, l’accord entre la NASA et SpaceX couvre également les efforts visant à réduire la luminosité des satellites Starlink, qui peuvent interférer avec les observations astronomiques. La NASA a déclaré qu’elle partagerait « l’expertise technique et les leçons apprises pour collaborer avec SpaceX sur le développement d’approches de surveillance et d’atténuation de la luminosité photométrique » des satellites, tandis que SpaceX a déclaré qu’il partagerait des informations similaires avec la NASA « pour informer le développement des orientations de l’Agence. »