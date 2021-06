La NASA et Tide s’associent pour lutter contre le linge sale dans l’espace – .

Les humains vivent dans l’espace depuis des années, mais il a fallu des recherches et une planification sans fin pour rendre cela possible. Tout ce que nous tenons pour acquis à la surface de la planète, où nous avons la gravité et les ressources pour répondre à tous nos caprices, doit être conçu pour fonctionner dans l’espace. Les scientifiques n’ont pas encore résolu tous les problèmes nécessaires pour que la vie dans l’espace pendant de longues périodes soit confortable pour les astronautes et abordable pour les gouvernements et les entreprises qui pourraient payer la facture.

L’un des plus gros problèmes rencontrés par les astronautes est quelque chose auquel nous n’aurions pas pensé à deux fois sur Terre : laver les vêtements. C’est parce qu’ils ne lavent aucun de leurs vêtements. Ils portent des chemises, des pantalons et des chaussettes plusieurs fois jusqu’à ce que la réglementation indique qu’ils doivent être échangés contre de nouveaux, et que les plus sales soient renvoyés sur la planète. Ils reçoivent des vêtements frais à chaque voyage de réapprovisionnement, ce qui est difficile pour planifier une mission plus longue. C’est là que Tide veut aider, car Procter & Gamble s’associe à la NASA pour mettre au point une technologie qui permettrait aux astronautes de laver leurs vêtements dans l’espace.

La principale raison pour laquelle les astronautes ne lavent pas leurs vêtements dans l’espace concerne l’approvisionnement en eau. La Station spatiale internationale (ISS) recycle toute son eau, et le lavage des vêtements ne fait pas partie du budget de l’eau.

Pourtant, les vêtements des astronautes se salissent. Les habitants de la station spatiale doivent faire de l’exercice deux heures par jour pour lutter contre les effets de l’apesanteur sur les muscles et les os. Ils transpirent alors dans leurs vêtements. Une partie de l’eau est récupérée par évaporation, mais les vêtements deviendront malodorants et raides. Un astronaute doit changer de t-shirt, de short et de chaussettes une fois par semaine, a déclaré Leland Melvin à Associated Press.

“Après cela, ils sont jugés toxiques”, a déclaré l’ancien astronaute de la NASA et joueur de la NFL. « Ils aiment avoir leur propre vie. Ils sont si raides à cause de toute cette sueur. Melvin servira de porte-parole pour le projet.

Un astronaute aura besoin de 150 livres (68 kg) de vêtements dans l’espace chaque année. C’est de l’espace sur la cargaison de fusée qui pourrait être utilisé pour d’autres fournitures si les astronautes pouvaient laver leurs vêtements. De plus, ce sont des vêtements qui sont renvoyés dans une cargaison qui brûle dans l’atmosphère lors de la rentrée, de sorte qu’ils ne seront même pas réutilisés dans de futures missions.

Le problème est encore plus grave lorsqu’il s’agit de missions plus longues dans l’espace comme celles que la NASA et d’autres prévoient pour Mars et la Lune. C’est une chose d’expédier régulièrement du fret frais vers l’ISS et une autre de devoir réapprovisionner les astronautes sur une base lunaire ou ceux en route vers Mars.

Une solution consiste à utiliser des vêtements antimicrobiens pour prolonger l’usure des articles, mais ce n’est pas une solution permanente. C’est pourquoi P&G et la NASA travailleront ensemble pour développer de meilleures solutions de nettoyage des vêtements pour l’espace.

Initialement, P&G expédiera un détergent conçu sur mesure pour l’espace afin que les scientifiques puissent déterminer comment les enzymes réagissent à six mois d’apesanteur. En mai, des stylos détachants et des lingettes seront livrés pour tests.

Outre les produits Tide créés pour l’ISS, P&G développera également un lave-linge séchant qui pourrait fonctionner sur la Lune ou sur Mars. L’appareil utiliserait des quantités minimales d’eau et de détergent, et l’eau devrait être récupérée pour d’autres usages, y compris la boisson et la cuisine. La même chose se produit avec l’urine et la sueur en ce moment. Une telle laveuse-sécheuse P&G serait utile dans les régions plus arides de la Terre où l’approvisionnement en eau est un problème, mais sans la fonction de récupération.

Nous devrons attendre et voir si l’expérience Tide-in-space de la NASA fonctionne. D’ici là, vous pouvez regarder cette vidéo Wired mettant en vedette l’ancien astronaute de la NASA Mike Massimino, qui explique tout sur l’hygiène dans l’espace :

