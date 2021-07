La NASA fait voler le drone Ingenuity à plus d’un mile sur Mars | La technologie

Ce qui, il y a des années, pouvait être décrit comme de la science-fiction commence à devenir réalité : la NASA fait voler un petit hélicoptère sur Mars.

La course spatiale actuelle a Mars comme grand objectif et nous recevons de plus en plus d’informations sur les progrès réalisés sur la planète rouge. Les dernières nouvelles viennent de La NASA et son hélicoptère Ingenuity Mars qui a réussi à voler un mile de distance.

Ingenuity Mars est l’hélicoptère conçu pour survoler la surface de Mars avec des mesures encore loin de pouvoir transporter des humains : 13,6 cm × 19,5 cm × 16,3 cm avec un poids de 1,8 kg, comme le rapporte Wikipédia. Mais son utilité est plus que prouvée et il est d’une grande aide pour explorer et planifier à quoi ressembleront les véhicules du futur sur la planète.

Au cours de la journée du 24 juillet, Ingenuity a réussi à voyager plus d’un mile sur votre 10e vol, tel que rapporté par Engadget. Il a dérivé au-dessus de la zone Raised Ridges du cratère Jezero et ne l’a pas fait en ligne droite.

L’ingéniosité a volé à une hauteur d’environ 40 pieds (12 mètres) en passant par 10 références qui lui avaient été posées pour explorer le terrain et prendre des photographies de l’environnement afin d’étudier la possibilité que Persévérance se déplace lui-même dans les lieux. Cet autre véhicule est un rover dont nous avons déjà parlé précédemment, principalement à cause du processeur qu’il utilise.

La NASA n’a pas précisé jusqu’où ce véhicule peut voler, mais il devrait être très utile pendant la deux années de mission qui ont été prévues et c’est le moyen le plus rapide de surmonter tous les obstacles qui se trouvent à la surface.

Très probablement, nous commencerons bientôt à voir les images et les vidéos que cette équipe envoie, mais lorsque vous parvenez à parcourir plus d’un mile, vous pouvez déjà comprendre à quel point cela vous sera utile. Un petit hélicoptère survolant Mars… suscite l’imagination de chacun.