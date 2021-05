La NASA gèle l’argent de l’atterrisseur lunaire de SpaceX en raison de manifestations

La conception d’un artiste montre la fusée Starship de SpaceX sur la lune. (Illustration SpaceX)

La NASA dit qu’elle retardera ses paiements à SpaceX pour le développement de sa super-fusée Starship en tant qu’atterrisseur lunaire tandis que le Government Accountability Office résout les défis liés à l’attribution du contrat de 2,9 milliards de dollars de l’entreprise spatiale Blue Origin de Jeff Bezos ainsi que de l’Alabama. -based Dynetics.

Dynetics et une équipe de l’industrie spatiale dirigée par Blue Origin ont soumis leurs protestations au GAO cette semaine, affirmant que le prix favorisait injustement SpaceX. Les trois équipes ont passé des mois à travailler sur des propositions dans l’espoir de gagner le soutien de la NASA pour le développement d’un système d’atterrissage capable de placer des astronautes à la surface de la lune dès 2024.

Le GAO dispose de 100 jours pour déterminer si les plaintes des challengers sont fondées et, dans l’affirmative, comment y remédier. Cette horloge de 100 jours expire le 4 août.

Dans l’intervalle, l’agence spatiale suspend les travaux sur le contrat du système d’atterrissage humain.

“Suite aux protestations du GAO, la NASA a informé SpaceX que les progrès sur le contrat HLS ont été suspendus jusqu’à ce que le GAO résolve tous les litiges en cours liés à ce marché”, a déclaré la porte-parole de la NASA Monica Witt dans un communiqué envoyé par courrier électronique à .. “La NASA ne peut pas fournir d’autres commentaires en raison du litige en cours.”

On ne sait pas quel effet la suspension du financement de la NASA aura sur le développement de Starship. Même avant l’attribution du contrat ce mois-ci, SpaceX menait une série extraordinairement rapide de tests à haute altitude des prototypes de Starship. Le prochain prototype, baptisé SN15, devrait être lancé depuis la base de SpaceX à Boca Chica, dans le sud du Texas, dans les prochains jours.

L’atterrissage de personnes et de marchandises sur la lune n’est qu’une des applications que SpaceX a en tête pour Starship. La fusée réutilisable et son amplificateur Super Heavy encore plus grand sont également destinés à être utilisés pour les voyages terrestres point à point, le déploiement de masse de satellites en orbite terrestre, les voyages commerciaux autour de la lune et les odyssées vers Mars et retour. SpaceX a levé des milliards de dollars d’investissements privés pour ses efforts de développement de fusées, et ce financement semble susceptible de soutenir SpaceX pendant que le GAO examine le prix de la NASA.

Les responsables de la NASA avaient espéré choisir deux équipes pour passer à la phase suivante du développement de l’atterrisseur lunaire, mais comme le Congrès n’a alloué qu’un quart des 3,3 milliards de dollars que la NASA recherchait pour le projet au cours de l’exercice en cours, l’agence spatiale a décidé de partir. avec une seule des équipes. SpaceX est arrivé avec le coût le plus bas et la note la plus élevée.

Blue Origin et Dynetics ont déclaré que la NASA n’avait pas évalué correctement leurs propositions d’atterrisseur lunaire et que les responsables avaient modifié les règles de la compétition à mi-parcours. Dynetics a déclaré que la NASA aurait dû retravailler ou annuler son plan d’attribution de contrats une fois qu’elle a déterminé qu’il n’y avait pas assez d’argent pour deux équipes.

Les équipes ont également fait valoir dans leurs documents que le recours à une seule source allait à l’encontre de la tendance générale de la NASA à sélectionner plusieurs équipes pour des programmes spatiaux commerciaux clés, dans l’intérêt d’encourager la concurrence et de fournir une redondance si l’une des équipes faiblit. La sénatrice Maria Cantwell, D-Wash., A fait écho à cette critique la semaine dernière lors de l’audience de confirmation du prochain administrateur de la NASA, l’ancien sénateur Bill Nelson.

«La NASA a pour tradition d’assurer la résilience des programmes commerciaux en utilisant plusieurs concurrents et en maintenant ce que l’on appelle une redondance dissemblable. Je veux donc savoir que vous vous engagez à fournir rapidement au Congrès un plan pour assurer ce type de résilience du programme Human Lander », a déclaré Cantwell à Nelson. En réponse, Nelson a convenu que «la concurrence est toujours bonne».

Jeudi, la NASA a annoncé qu’elle envisageait d’ouvrir un nouveau programme pour fournir des services commerciaux d’atterrissage lunaire pour les missions avec équipage qui suivront la mission de démonstration initiale de SpaceX. Pendant ce temps, le Sénat a confirmé la nomination de Nelson par consentement unanime.