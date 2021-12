La NASA identifie cinq phénomènes surnaturels dans l’espace

14/12/2021 à 13:43 CET

L’espace est dominé par des forces électromagnétiques invisibles que nous ne ressentons pas normalement. Il est également rempli d’étranges types de matière que nous n’avons jamais rencontrés sur Terre. Le Goddard Space Flight Center de la NASA a identifié Cinq phénomènes surnaturels qui ne se produisent que dans l’espace, et qui obligent les scientifiques à élargir leur compréhension afin de les comprendre en profondeur.

Les mystères du cosmos Ils nous ont toujours captivés, mais en même temps, la science et la technologie, et en particulier l’astronomie, ont tellement progressé au cours des derniers siècles qu’elles ont réussi à expliquer et à démontrer de nombreuses énigmes qui, il y a des années, semblaient impossibles à déchiffrer. Cependant, certains phénomènes continuent de défier notre compréhension et provoquent de nouveaux efforts pour que la connaissance scientifique repousse ses limites.

Un article publié sur le site Web du Goddard Space Flight Center de la NASA décrit cinq problèmes qui pourraient être considérés comme « surnaturels ». sur notre planète, depuis ils n’auraient pas d’explication rationnelle dans notre contexte, mais que dans l’espace ils arrivent avec une certaine assiduité. Quels sont ces phénomènes et comment la science travaille-t-elle pour les comprendre ?

Plasma et températures extrêmes

L’un de ces mystères est le plasma. Sur Terre, la matière prend l’un des trois états suivants : solide, liquide ou gazeux. Dans l’espace, cependant, 99,9 % de la matière normale se présente sous une forme complètement différente, appelée plasma. C’est une substance constituée d’ions libres et d’électrons : toutes les étoiles, y compris le Soleil, sont principalement constituées de plasma. Sur Terre, il apparaît parfois sous la forme d’éclairs et d’enseignes au néon.

Son comportement est étonnant, car il interagit avec des champs magnétiques invisibles qui parviennent à contrôler les mouvements des particules chargées dans le plasma et créent des ondes qui accélèrent ces particules à des vitesses immenses.

Le deuxième phénomène est températures extrêmes dans l’espace : si la Terre connaît une large gamme de températures, ce que nous considérons comme extrême sur notre planète est la moyenne dans l’espace. Sur les planètes sans atmosphère isolante, les températures fluctuent considérablement entre le jour et la nuit. Mercure, par exemple, vit des jours avec des températures atteignant 449 degrés Celsius et des nuits glaciales atteignant moins 171 degrés Celsius.

Pendant ce temps, lorsque la sonde solaire Parker de la NASA se rapproche le plus de soleil, vous ressentirez des différences thermiques de plus de 2 000 degrés.

Fusion, énormes explosions et ondes de choc

Un autre grand mystère cosmique est le la fusion: c’est le processus dans lequel les éléments légers sont « pressés & rdquor; sous une pression et une température immenses, devenant de nouveaux éléments plus lourds. Dans ses premiers instants, l’univers contenait principalement de l’hydrogène et de l’hélium, ainsi qu’une petite partie de quelques autres éléments légers.

Depuis lors, la fusion des étoiles et des supernovae a fourni au cosmos plus de 80 nouveaux éléments, dont certains rendent la vie possible. Le Soleil, par exemple, fusionne autour 600 millions de tonnes d’hydrogène par seconde.

Le quatrième phénomène identifié par la NASA est le énorme explosions qui se produisent dans l’espace tout le temps, dans la zone proche de la Terre. Lorsque le vent solaire, le flux de particules chargées du Soleil, entre en collision avec le « bouclier magnétique & rdquor; qui protège la Terre, appelée la magnétosphère, des événements explosifs sont générés qui provoquent, par exemple, les aurores qui embellissent le ciel de notre planète. Ces « explosifs & rdquor; Ils se produisent dans tout l’espace et font l’objet de projets tels que la mission Magnetospheric Multiscale de la NASA.

Enfin, les astronomes tentent également d’expliquer le phénomène connu sous le nom de ondes de choc. Dans l’espace, les particules peuvent transférer de l’énergie sans se toucher. Cet étrange transfert d’énergie a lieu dans des structures invisibles appelées « chocs ». Le contenu énergétique est transféré par les ondes plasma, les champs électriques et magnétiques.

Les ondes de choc ne peuvent se former que lorsque les choses se déplacent à des vitesses supersoniques, c’est-à-dire plus rapides que la vitesse du son. Un scénario possible est celui d’une supernova active éjectant des nuages ​​de plasma. Cependant, dans de très rares cas, ces « chocs & rdquor ; peut être créé soudainement sur Terre, par exemple lorsque les avions voyagent plus vite que la vitesse du son.

La science aura-t-elle jamais une compréhension réelle et profonde de ces phénomènes étranges ? Pour le moment, ils continueront de nous étonner et d’indiquer qu’il y a des forces et des réalités qui nous dépassent.

photo– D’énormes explosions invisibles se produisent constamment dans l’espace, même autour de la Terre. Ces explosions sont le résultat de lignes de champ magnétique tordues qui se brisent et se réalignent, projetant des particules à travers le cosmos. Crédits : NASA / CILab Goddard Space Flight Center.

Vidéo: Les champs électriques et magnétiques peuvent ajouter et retirer de l’énergie des particules, modifiant ainsi leur vitesse. Crédit : NASA / Studio de visualisation scientifique du Goddard Space Flight Center / YouTube.