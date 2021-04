La NASA jette volontairement de la saleté sur son atterrisseur InSight – .

L’atterrisseur InSight de la NASA se détend sur Mars depuis de nombreux mois maintenant. La NASA a eu une incroyable série de chance avec ses missions sur Mars et, malheureusement, il semble de plus en plus qu’InSight se révélera être l’une des missions les plus difficiles que l’agence spatiale ait jamais lancées sur la planète rouge. On pourrait penser qu’une mission d’atterrissage serait beaucoup plus facile à réaliser qu’une aventure de rover, mais InSight nous a prouvé que nous avions tous tort sur ce front.

Ce n’est pas qu’InSight ait été un échec global, mais la mission a vu plus que sa part de défis. Les lacunes de l’outil «taupe» auto-martelant qui était censé s’enfouir dans la surface martienne mais qui a maintenant été abandonné étaient une vraie honte, et maintenant la NASA essaie de déterminer comment elle peut détecter plus précisément les tremblements de terre sur Mars. au milieu des conditions météorologiques changeantes. Dans un nouveau billet du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, l’équipe InSight révèle ce qu’elle fait pour calmer les choses… et c’est hilarant.

InSight dispose de nombreux instruments – un de moins maintenant que la taupe est officiellement morte et enterrée – mais l’un de ses plus importants est un grand sismomètre avec une coquille en forme de dôme. C’est ce capteur sismique qui devrait être à l’écoute des tremblements de terre qui traversent la croûte de la planète, mais les scientifiques ont rapidement réalisé que la coque en dôme ne suffisait pas à empêcher le vent d’enregistrer de fausses lectures de capteur.

Malheureusement, il n’y a pas grand-chose à faire contre le vent maintenant que le vaisseau spatial a atterri, mais l’un des autres problèmes avec les lectures est que le long câble qui relie le capteur sismique à l’atterrisseur lui-même semble faire du bruit. On pense que les variations extrêmes de température à la surface – de près de -150 degrés Fahrenheit la nuit à 32 degrés Fahrenheit pendant la journée – provoquent l’expansion et la contraction du matériau dans les câbles. Lorsque cela se produit, les câbles «sautent» de la même manière qu’un morceau de métal sur Terre quand il subit des changements de température dramatiques.

Vous ne pouvez pas exactement exécuter une mission de maintenance sur Mars pour remplacer le câble par autre chose, l’équipe InSight doit donc improviser. Pour ce faire, utilisez le bras robotique de l’atterrisseur et la pelle pour collecter le sol de Mars, puis le déposer sur le câble. C’est un peu comme utiliser un jouet de construction pour ramasser du sable quand vous étiez enfant, mais il s’agit d’une mission de la NASA de plus de 800 millions de dollars et la plage est sur une autre planète.

L’espoir est qu’en recouvrant le câble de terre, le câble ne sera pas aussi vulnérable aux changements de température. Si le câble peut se réchauffer et se refroidir à un rythme plus lent, cela peut aider à empêcher le comportement de claquement et à réduire le bruit dans les lectures. Espérons que cela fonctionne!

