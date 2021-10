La Nasa lance la mission Lucy pour explorer les «fossiles» de la formation de la planète

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

La Nasa a lancé une nouvelle mission pour explorer deux amas différents d’astéroïdes au cours des 12 prochaines années.

La sonde astéroïde Lucy a décollé du Kennedy Space Center en Floride ce week-end pour étudier les astéroïdes «troyens» autour de Jupiter.

Lucy servira d’archéologue cosmique, étudiant les roches spatiales pour essayer de trouver des réponses aux questions sur la formation des planètes géantes.

« Lucy incarne la quête permanente de la Nasa pour s’enfoncer dans le cosmos à des fins d’exploration et de science, afin de mieux comprendre l’univers et notre place en son sein », a déclaré l’administrateur de la Nasa, Bill Nelson.

« J’ai hâte de voir quels mystères la mission va découvrir ! »

En avril 2025, le vaisseau spatial devrait survoler un astéroïde dans la ceinture principale du système solaire, suivi de sept astéroïdes troyens à partir d’août 2027.

Le vaisseau spatial Lucy de la Nasa, au sommet d’une fusée United Launch Alliance Atlas 5 pour une mission d’étude des astéroïdes troyens dans le système solaire externe (.)

Son chemin fera trois fois le tour de la Terre pour les aides de la gravité, ce qui en fera le premier vaisseau spatial à revenir à proximité de notre planète depuis le système solaire externe.

Nommés d’après des personnages de la mythologie grecque, les astéroïdes troyens encerclent le soleil en deux essaims, un groupe devant Jupiter sur son chemin, l’autre derrière lui.

En étudiant ces astéroïdes de près, les scientifiques espèrent en savoir plus sur la façon dont les planètes de notre système solaire se sont formées il y a 4,5 milliards d’années et pourquoi elles se sont retrouvées dans leur configuration actuelle.

La fusée lancée depuis Pad-41 à la station spatiale de Cap Canaveral en Floride (.)

La mission tire son nom de l’ancêtre humain fossilisé (nommé Lucy par ses découvreurs) dont le squelette a fourni un aperçu unique de l’évolution de l’humanité.

De même, on espère que la mission Lucy révolutionnera notre connaissance des origines planétaires et de la formation du système solaire.

Lucy mesure plus de 14 mètres d’un bout à l’autre, mais il s’agit principalement d’énormes panneaux solaires (chacun de plus de sept mètres de diamètre) nécessaires pour alimenter le vaisseau spatial lorsqu’il vole vers l’orbite de Jupiter.

Lucy se lance dans sa mission de 12 ans (Zuma Press)

Tous les instruments, et l’antenne à gain de deux mètres de haut nécessaire pour communiquer avec la Terre, seront situés sur le corps beaucoup plus petit du vaisseau spatial.



