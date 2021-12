La NASA lance le télescope le plus puissant jamais lancé dans l’espace

Lire du contenu vidéo

Nasa

Il y aura moins d’espace dans l’espace, car le plus récent fouillis est le télescope le plus puissant jamais lancé dans les cieux, et il promet un nouveau look jamais vu qui pourrait changer la façon dont vivent les terriens.

Nous parlons du télescope spatial James Webb, qui a décollé tôt le matin de Noël du port spatial européen en Guyane française.

La NASA a décrit le lancement de cette façon… « À 7 h 20 HE (12 h 20 UTC), le début d’une nouvelle décennie passionnante de science s’est élevée vers le ciel. La mission de Webb pour #UnfoldTheUniverse changera notre compréhension de l’espace alors que nous sachez le. »

Ce n’est peut-être pas exagéré… le télescope est le plus puissant et le plus complexe… un observatoire spatial qui étudiera les exoplanètes — ce sont des planètes en dehors de notre système solaire.

Le fait est que… les scientifiques pensent que certaines des exoplanètes pourraient être habitables, et cela signifie 1) qu’il existe de la vie sur l’une d’entre elles ? Et 2) pourrions-nous y vivre par choix ou par nécessité ?

La fusée @Ariane5 de la #NASAWebb est maintenant sur alimentation interne et dans sa configuration de lancement finale. Nous avons eu une dernière prévision météorologique, et tous les systèmes sont prêts à être lancés sur #UnfoldTheUniverse dans moins de 10 minutes à 7h20 HE (12h20 UTC) : https://t.co/JEK8IW2lq8 pic.twitter. com/SD2KER4c2Q – Télescope Webb de la NASA (@NASAWebb) 25 décembre 2021 @NASAWebb

Il y a eu des années de retard dans le lancement de la portée pour diverses raisons. En ce qui concerne les spécifications, son miroir peut s’étendre sur plus de 21 pieds, ce qui lui donne la possibilité de capturer plus de lumière des objets qu’il photographie … et cela améliorera les détails que les scientifiques étudieront.

Le miroir a 18 segments hexagonaux dorés… fantaisie !

En bout de ligne… les scientifiques devraient être capables de voir des choses, y compris des planètes, qu’ils n’ont jamais vues auparavant.

BTW … pour vous donner une idée de l’effort qui a été consacré à cela … au cours des 17 dernières années, des scientifiques et des ingénieurs de 14 pays ont investi 40 millions d’heures pour faire fonctionner le télescope.