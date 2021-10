La NASA lance son vaisseau spatial Lucy pour étudier les astéroïdes Jupiter Trojan

La sonde spatiale Lucy de la NASA a été lancée avec succès depuis Cap Canaveral en Floride tôt samedi, le début d’une mission de 12 ans pour étudier les astéroïdes troyens de Jupiter.

Le vaisseau spatial sans équipage a décollé à 5h34 HE à bord d’une fusée United Launch Alliance Atlas V. Lucy a envoyé son premier signal vers la Terre depuis sa propre antenne vers le Deep Space Network de la NASA à 6 h 40 HE. Les scientifiques pensent que les astéroïdes troyens, qui gravitent autour du Soleil sur la même trajectoire que Jupiter, pourraient contenir des indices sur la formation de notre système solaire. Il s’agit de la toute première mission spatiale de la NASA à explorer autant d’astéroïdes différents, a déclaré l’agence.

Lucy doit son nom au squelette humain fossilisé découvert en Éthiopie en 1974, qui a fourni des informations clés sur l’évolution humaine. Le fossile tire son nom de la chanson des Beatles « Lucy in the Sky With Diamonds », qui jouait sur le site où les excavateurs l’ont trouvée. La NASA dit que Lucy, le vaisseau spatial, fournira des informations sur notre évolution à peu près de la même manière que son homologue fossile, mais cette fois à l’échelle planétaire.

Lucy est sur une trajectoire compliquée qui comprendra trois voyages vers la Terre pour des aides à la gravité. Tout d’abord, Lucy orbitera autour du Soleil, puis retournera vers la Terre l’année prochaine pour une assistance gravitationnelle. Cela accélérera et dirigera la trajectoire de l’engin au-delà de l’orbite de Mars, lorsque Lucy retournera vers la Terre pour une autre assistance gravitationnelle en 2024. Cela aidera à propulser l’engin vers l’astéroïde Donaldjohanson en 2025 ; après cela, Lucy se dirigera vers les astéroïdes troyens, arrivant en 2027. Ensuite, après quatre survols ciblés, Lucy retournera sur Terre pour une troisième assistance gravitationnelle en 2031, ce qui la propulsera vers les chevaux de Troie pour une autre rencontre en 2033.

« Nous avons commencé à travailler sur le concept de la mission Lucy au début de 2014, donc ce lancement a été long à préparer », a déclaré Hal Levison, chercheur principal de Lucy au Southwest Research Institute (SwRI) dans un communiqué. « Il faudra encore plusieurs années avant d’arriver au premier astéroïde troyen, mais ces objets valent l’attente et tous les efforts en raison de leur immense valeur scientifique. Ils sont comme des diamants dans le ciel.