La NASA lancera la mission Lucy cette semaine pour étudier les astéroïdes troyens de Jupiter : tout savoir

Lucy devrait être lancé le 16 octobre. (Impression d’artiste : Southwest Research Institute via la NASA)

Astéroïdes troyens de Jupiter : La mission Lucy de la NASA devrait être lancée cette semaine et la communauté scientifique est enthousiaste car cela marquerait le premier vaisseau spatial à explorer les astéroïdes Jupiter Trojan. On pense que les astéroïdes sont des vestiges du système solaire primitif. Les scientifiques sont d’avis que l’étude de ces astéroïdes pourrait aider à comprendre l’origine et l’évolution du système solaire et la raison pour laquelle il a pris sa forme actuelle. On estime que la mission, qui sera alimentée par l’énergie solaire, durera 12 ans et pendant ce temps, elle visitera huit astéroïdes répartis sur une distance de 6,3 milliards de kilomètres.

Pourquoi la NASA a-t-elle nommé la mission Lucy ?

Selon l’agence spatiale américaine, la mission a été nommée d’après « Lucy », l’ancêtre humain fossilisé. Le squelette vieux de 3,2 millions d’années avait permis aux scientifiques d’avoir un aperçu unique de l’évolution de l’humanité. La NASA pense que des informations similaires seraient fournies sur la formation du système solaire et l’origine des planètes par cette mission, et c’est pourquoi elle a été nommée Lucy.

Le lancement de Lucy et d’autres détails de la mission

Lucy devrait être lancé le 16 octobre, c’est-à-dire le samedi prochain, et il décollera de la station spatiale Cape Canaveral, basée en Floride. Une fusée Atlas V 401 transporterait le vaisseau spatial dans l’espace, où il survolerait la Terre deux fois pour utiliser le champ gravitationnel de la planète comme levier pour la prochaine étape de son voyage vers les astéroïdes.

Le premier astéroïde que la mission rencontrerait se trouverait dans la ceinture d’astéroïdes principale située entre Mars et Jupiter, puis elle rencontrerait sept astéroïdes troyens. Les astéroïdes troyens sont ceux qui partagent une orbite avec une planète plus grande, ce qui signifie qu’ils ne font pas partie de la principale ceinture d’astéroïdes du système solaire. Dans notre système solaire, la NASA a signalé l’existence d’astéroïdes troyens Jupiter, Mars et Neptune, et un cheval de Troie terrestre a également été signalé en 2011. Sept de ces astéroïdes troyens de Jupiter seraient étudiés par la mission Lucy.

Au cours de la mission, Lucy reviendrait trois fois sur Terre pour recevoir de l’aide du champ gravitationnel de la planète, ce qui en ferait le tout premier vaisseau spatial à revenir à proximité de la Terre depuis le système solaire externe, a déclaré la NASA.

