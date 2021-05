La NASA lancera une fusée depuis l’île de Wallops samedi, sera visible de plusieurs États ⋆ .

La NASA est sur le point de lancer une fusée depuis son installation de Wallops Island le samedi soir 8 mai, qui sera probablement visible de plusieurs États et même d’aussi loin que les Bermudes.

L’agence spatiale a déclaré dans un communiqué de presse qu’elle entreprenait «une mission d’exploration du transport d’énergie dans l’espace à l’aide d’une fusée-sonde suborbitale de la NASA».

Le lancement, a-t-il déclaré, «pourrait offrir un bref spectacle de lumière pour les résidents de l’est des États-Unis et des Bermudes».

Le lancement est prévu “au plus tôt à 20 h 02 HAE avec une fenêtre de lancement de 40 minutes.”

Le processus de lancement de la fusée “comprend la libération de vapeur de baryum qui formera deux nuages ​​vert-violet qui peuvent être visibles pendant environ 30 secondes”, a déclaré l’agence; que le matériel “sera diffusé environ 9 minutes et 30 secondes à environ 10 minutes après le lancement”, ce qui signifie que le plus tôt possible les pistes peuvent être visibles vers 20h12.

