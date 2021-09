La NASA maintient les rêves d’atterrisseur lunaire en vie pour Blue Origin et d’autres

Une conception d’artiste montre un astronaute marchant sur la surface lunaire. (Illustration de la NASA)

Des mois après avoir perdu contre SpaceX, l’entreprise spatiale Blue Origin de Jeff Bezos et deux de ses partenaires dans un projet d’atterrisseur lunaire recevront de nouvelles infusions de soutien financier de la NASA, grâce à un programme de suivi visant à renforcer les capacités de mise en place d’astronautes. la lune.

Blue Origin, Lockheed Martin et Northrop Grumman ne sont pas les seules entreprises à se partager un total de 146 millions de dollars en prix fixes. SpaceX et Dynetics – les deux rivaux de «l’équipe nationale» dirigée par Blue Origin dans la précédente sollicitation d’atterrisseur lunaire de la NASA – obtiendront également une part du gâteau.

Le programme de suivi, NextSTEP Annexe N, recherche une expertise pour aider la NASA à définir la stratégie et les exigences d’une future sollicitation qui sera axée sur l’établissement d’un transport régulier en équipage de l’orbite lunaire à la surface de la lune.

C’est différent du processus concurrentiel qui a permis à SpaceX de remporter un contrat de 2,9 milliards de dollars auprès de la NASA en avril pour adapter sa super-fusée Starship en système d’atterrissage lunaire. Ce programme de développement, l’annexe H NextSTEP, ne couvre que le premier atterrissage en équipage du programme lunaire Artemis de la NASA, qui est provisoirement fixé pour 2024. L’annexe N préparerait le terrain pour les atterrissages qui devraient suivre.

“Établir une présence humaine à long terme sur la lune grâce à des services récurrents utilisant des atterrisseurs lunaires est un objectif majeur d’Artemis”, a déclaré Kathy Lueders, administratrice associée de la NASA pour l’exploration et les opérations humaines, dans un communiqué de presse. “Cette étape critique jette les bases du leadership américain pour en savoir plus sur la lune et pour apprendre à vivre et à travailler dans l’espace lointain pour de futures missions plus loin dans le système solaire.”

Au cours des 15 prochains mois, Blue Origin, basée à Kent, dans le Wash., et les quatre autres sociétés seront chargées de développer des concepts de conception d’atterrisseurs et d’évaluer ce qu’il faudrait pour les transformer en systèmes durables. Ils testeront également des composants et développeront des technologies pour atténuer les risques pour les futurs atterrisseurs.

Les paiements par étape s’élèveraient à 25,6 millions de dollars pour Blue Origin, 35,2 millions de dollars pour Lockheed Martin, 34,8 millions de dollars pour Northrop Grumman, 40,8 millions de dollars pour Dynetics et 9,4 millions de dollars pour SpaceX.

Lorsque la NASA a décerné son prix de source unique à SpaceX pour l’annexe H, en avril, elle a déclaré que le Congrès n’avait pas fourni suffisamment d’argent pour soutenir plus d’un entrepreneur. Blue Origin a contesté la décision de la NASA – d’abord auprès du Government Accountability Office, puis devant un tribunal fédéral.

La NASA a suspendu ses travaux avec SpaceX sur le contrat de 2,9 milliards de dollars en attendant la décision du tribunal, attendue en novembre.

Dans son premier article de blog en tant qu’administrateur de la NASA, Bill Nelson a reconnu « qu’il y a une suspension des performances jusqu’au 8 novembre sur ce contrat », mais a déclaré que les récompenses de l’annexe N démontraient que l’effort plus large pour soutenir les atterrisseurs lunaires commerciaux progressait toujours. .

“Nous préparons l’industrie à soumettre ses propositions pour des services réguliers de transport lunaire avec équipage l’année prochaine”, a déclaré Nelson. “Ces services, qui nécessitent le transport d’équipage dans un atterrisseur de Gateway en orbite à la surface lunaire et retour, devraient commencer à la fin des années 2020.”

Dans le passé, Blue Origin s’est plaint que l’annexe N et la sollicitation qui devrait suivre, connue sous le nom de Lunar Exploration Transportation Services ou LETS, étaient « sous-financées, indéfinies, [and would] dupliquer le travail substantiel effectué en vertu de l’annexe H.

Mise à jour pour 21h11 PT le 14 septembre : Blue Origin a déclaré qu’il continuerait à travailler avec ses partenaires de l’équipe nationale – Lockheed Martin, Northrop Grumman et Draper – sur un système d’atterrissage humain proposé conformément à l’annexe N. Dans le même temps, Lockheed Martin et Northrop Grumman travailleraient sur des approches alternatives. Tout d’abord, voici la déclaration de Blue Origin :

«La NASA a sélectionné la proposition de l’équipe nationale dirigée par Blue Origin pour l’attribution d’un contrat dans le cadre du programme NextSTEP-2 Annexe N. Dans le cadre de ce contrat, l’équipe nationale mènera des études critiques et des activités de réduction des risques qui contribueront aux futurs concepts d’atterrisseurs durables. Nous travaillerons également en étroite collaboration avec plusieurs autres sociétés et centres de terrain de la NASA à travers le pays sur cet effort. La proposition de l’équipe nationale a reçu des notes exceptionnelles pour tous les principaux critères d’évaluation, y compris en termes de pertinence et d’approche technique. « Le noyau de l’équipe nationale comprend Lockheed Martin, Northrop Grumman et Draper. Lockheed Martin et Northrop Grumman ont également été sélectionnés pour des récompenses individuelles dans le cadre de NextSTEP-2 Annexe N, et nous tenons à les féliciter pour leur sélection – tout notre travail collectif sur les technologies sous-jacentes contribuera au succès des futurs atterrissages en équipage sur la surface lunaire.

Lockheed Martin a publié cette déclaration de Lisa Callahan, vice-présidente et directrice générale de l’espace civil commercial :

« Artemis est un effort important et inspirant pour notre nation et le monde et nous reconnaissons la valeur des réflexions diverses de plusieurs entreprises et pays. Lockheed Martin continue d’être engagé envers l’équipe nationale et son système d’atterrisseur réfléchi, sûr et durable. En tant que partenaire de longue date et de confiance de la NASA, nous pensons également qu’il est important de fournir des approches supplémentaires pour aider à façonner la stratégie à la fois pour une présence humaine durable sur la lune et également pour les futures missions humaines sur Mars. »

Voici la déclaration de Steve Krein, vice-président de Northrop Grumman pour les satellites civils et commerciaux :