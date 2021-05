La NASA ne peut pas laisser l’équipage de Crew Dragon rentrer à la maison – .

La première mission officielle avec équipage vers la Station spatiale internationale utilisant une capsule SpaceX Crew Dragon et une fusée Falcon 9 a été une réalisation historique pour la NASA et SpaceX. La liste de quatre astronautes qui ont fait le voyage de la Terre au laboratoire en orbite est arrivée le 16 novembre 2020, ce qui signifie que, comme c’est la fin du mois d’avril 2021, il est temps de rentrer à la maison et de faire de la place pour la prochaine expédition de l’ISS. Malheureusement, malgré un retour prévu le 28 avril, l’équipage est toujours dans l’espace, et pour le moment, il n’y a pas de date officielle pour qu’ils reviennent.

L’équipage devait d’abord quitter l’ISS le 28 avril et une fois qu’il est devenu évident que cette date ne fonctionnerait pas, l’agence spatiale a opté pour le 30 avril à la place. Ce plan a également été annulé. Alors, quel genre de force incroyable et toute-puissante pourrait empêcher la NASA de ramener ses astronautes chez eux? Mère Nature, bien sûr!

Top Deal du jour Les acheteurs grouillent d’Amazon pour obtenir le robot aspirateur Roomba 675 alors qu’il ne coûte que 199 $! Prix ​​courant: 279,99 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 80,99 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Selon les communiqués de la NASA, la météo au large des côtes de Floride où la récupération de la capsule devait avoir lieu n’est pas idéale. Il est resté médiocre pendant plusieurs jours, et repousser la date de départ de deux jours n’a pas laissé suffisamment de temps au système météorologique pour se dégager et laisser place à un ciel ensoleillé. L’équipage a au moins quelques jours supplémentaires dans l’espace, mais on ne sait toujours pas exactement quand ils rentreront à la maison.

Dernière annonce de la NASA:

La NASA et SpaceX ont décidé de déplacer le désamarrage et l’amerrissage de Crew-1 respectivement du vendredi 30 avril et du samedi 1er mai, à la suite d’un examen des conditions météorologiques prévues dans les zones d’arrosage au large des côtes de Floride, qui continuent de prédire le vent vitesses supérieures aux critères de retour. Les équipes de mission de la NASA et de SpaceX se réuniront à nouveau vendredi pour examiner plus en détail les possibilités de retour en toute sécurité de Crew-1. Crew Dragon est en excellente santé sur la station spatiale, et les équipes continueront de rechercher les conditions optimales pour l’amerrissage et la récupération.

Parce que le prochain équipage d’expédition est déjà arrivé à la station spatiale, l’équipage de quatre personnes qui était censé partir il y a quelques jours porte le nombre total d’habitants actuels de l’ISS à 11. C’est un assez grand nombre étant donné que l’équipage d’opération typique se situe entre six et huit, mais la station spatiale a beaucoup de ressources pour tout le monde, et une multitude de nourriture supplémentaire, d’eau et d’air respirable pour s’adapter à des situations comme celle-ci.

Nous ne savons pas avec certitude quand le premier équipage de la mission Crew Dragon pourra revenir, mais ce sera le plus tôt possible. La NASA est impatiente de poursuivre le succès de son programme d’équipage commercial avec des lancements supplémentaires de SpaceX dans un proche avenir, nous devrions donc nous attendre à une présence régulière de Crew Dragon sur l’ISS.

Top Deal du jour Cette feuille de triche magnétique pour friteuse à air est un incontournable dans chaque cuisine – consultez les critiques d’Amazon! Prix ​​courant: 15,99 $ Prix: 11,45 $ Vous économisez: 4,54 $ (28%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage vient juste après sa dépendance au jeu.