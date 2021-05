La NASA pourrait en fait construire un télescope sur la Lune – .

Les radiotélescopes sont des éléments technologiques incroyables. Ils permettent aux scientifiques de sonder profondément dans l’espace et de collecter des données d’il y a des milliards d’années. Ils sont puissants, mais ils sont également assez grands, ce qui les rend un peu difficiles à construire. Comme nous l’avons vu récemment avec l’observatoire d’Arecibo, ils ne sont pas à l’abri de l’échec, et ce télescope, en particulier, est devenu victime de la gravité elle-même.

Construire un radiotélescope nécessite une énorme quantité d’espace pour construire le plat colossal. Les structures concaves prennent beaucoup de place – Arecibo était assis sur 118 acres de terrain, par exemple – et la construction de la structure de la parabole elle-même prend beaucoup de temps. Mais il y a un endroit où les humains ont voyagé où d’énormes structures en forme de parabole concave existent déjà naturellement, et la NASA pense que cela pourrait être l’endroit idéal pour un tout nouveau radiotélescope qui pourrait scruter plus profondément que jamais l’Univers. Le lieu? La lune.

La Lune est couverte de cratères qui ressemblent étroitement aux formes en forme de plat des radiotélescopes. Parce que les cratères ont été projetés dans la roche, ils sont relativement stables et le fait qu’ils existent en dehors de l’atmosphère terrestre les rend encore plus excitants d’un point de vue scientifique. Mais vous ne pouvez tout simplement pas envoyer une équipe de travailleurs de la construction sur la Lune pour jeter les bases d’un télescope dans un cratère lunaire, la NASA envisage donc d’autres options, y compris l’envoi de robots pour faire la plupart du travail.

L’idée ici est que la NASA n’aurait pas besoin de construire l’antenne elle-même lors de la construction d’un radiotélescope lunaire. Au lieu de cela, l’agence spatiale pourrait envoyer une mission sur la Lune qui poserait une grille de maillage en forme de filet le long de l’intérieur du cratère, s’étendant jusqu’aux bords. Cette grille serait conçue pour réfléchir les ondes radio vers un récepteur, tout comme dans un radiotélescope terrestre. Cela n’obligerait pas la NASA à envoyer beaucoup d’équipement lourd sur la Lune, mais cela ne signifie pas que le processus de construction du télescope serait facile.

La NASA, qui a maintenant mis de côté un demi-million de dollars pour étoffer le concept du radiotélescope du cratère lunaire (LCRT), pense qu’il serait préférable de l’installer de l’autre côté de la Lune. Cela compliquerait un peu les choses, mais le résultat serait un télescope exempt d’interférences radio de la Terre. Le télescope aurait également l’avantage de ne pas avoir à scruter l’atmosphère terrestre pour collecter des données, ce qui le rendrait particulièrement utile alors que les scientifiques continuent de sonder le cosmos à la recherche de longueurs d’onde radio qui peuvent remonter à des milliards d’années.

“Bien qu’il n’y ait pas d’étoiles, il y avait suffisamment d’hydrogène pendant l’âge sombre de l’univers – de l’hydrogène qui servirait éventuellement de matière première aux premières étoiles”, a déclaré Joseph Lazio du Jet Propulsion Laboratory de la NASA dans un communiqué. «Avec un radiotélescope suffisamment grand au large de la Terre, nous pourrions suivre les processus qui conduiraient à la formation des premières étoiles, peut-être même trouver des indices sur la nature de la matière noire.

