La NASA prépare une «étape importante» pour alimenter les futures colonies spatiales avec un réacteur nucléaire sur la Lune | Sciences | Nouvelles

Et en cas de succès, le projet pourrait ouvrir la voie à un projet similaire sur Mars, ont prédit les experts. Les êtres humains n’ont pas mis le pied sur la surface lunaire depuis Apollo 17 en 1972.

Mais pour construire des bases à long terme, l’humanité doit non seulement y retourner, mais également exploiter la puissance de l’électricité pour permettre aux gens de rester dans les parages.

À cette fin, le projet Artemis de la NASA envisage la construction d’un système d’alimentation de surface à fission pour une énergie électrique sûre, efficace et fiable.

L’énergie de surface de fission, aux côtés de cellules solaires, de batteries et de piles à combustible, peut fournir l’énergie nécessaire pour faire fonctionner des rovers, mener des expériences et utiliser les ressources de la Lune pour produire de l’eau, du propulseur et d’autres fournitures nécessaires au maintien de la vie.

Jim Reuter, administrateur associé de la Direction des missions de technologie spatiale (STMD) de la NASA à Washington, a déclaré : « Une énergie abondante sera la clé de la future exploration spatiale.

« Je m’attends à ce que les systèmes d’alimentation de surface à fission profitent grandement à nos plans d’architectures d’alimentation pour la Lune et Mars et même stimulent l’innovation pour les utilisations ici sur Terre. »

La NASA, en collaboration avec le département américain de l’Énergie (DOE), demande aux entreprises américaines des concepts de conception pour un système d’alimentation de surface à fission qui pourrait être prêt à être lancé d’ici une décennie pour une démonstration sur la Lune.

JUST IN: Poutine envoie un avertissement terrifiant après que l’OTAN a franchi les lignes rouges

L’ingénieur senior Sebastian Corbisiero, responsable du projet Fission Surface Power au laboratoire national de l’Idaho du DOE, a ajouté : « Les retours et l’enthousiasme que nous continuons de voir pour les systèmes d’énergie nucléaire spatiaux ont été très excitants, et c’est compréhensible.

« Fournir un système fiable et à haute puissance sur la Lune est une prochaine étape vitale dans l’exploration spatiale humaine, et y parvenir est à notre portée. »

La NASA et le DOE (via l’Idaho National Laboratory, qui est exploité par Battelle Energy Alliance) choisiront des entreprises américaines concurrentes pour développer des conceptions initiales sur une période de 12 mois.

Les conceptions résultantes informeront une sollicitation de l’industrie pour la conception et la construction finales d’un système d’alimentation à fission qualifié pour le vol à envoyer sur la Lune dans le cadre d’une mission de démonstration.

La NASA et le DOE pensent tous deux que les futurs systèmes de fission devront produire un minimum de 40 kilowatts d’énergie, ce qui, selon la NASA, pourrait alimenter environ 30 foyers pendant 10 ans.

À de tels niveaux, il devrait y avoir suffisamment d’énergie non seulement pour rendre possible une présence lunaire soutenue, mais aussi un jour pour permettre l’exploration et même la colonisation de la planète rouge.

Le projet d’énergie de surface de fission de la NASA est géré par le Glenn Research Centre.

Le développement et la démonstration de la technologie sont financés par le programme de missions de démonstration technologique de la Direction des missions de technologie spatiale, hébergé au Marshall Space Flight Center à Huntsville, en Alabama.