La NASA présente la station spatiale de nouvelle génération “ Lunar Gateway ” ⋆ .

La station spatiale Lunar Gateway de la Nasa sera une collaboration internationale (Crédit: Nasa)

Des dizaines d’images donnent un aperçu d’une nouvelle station spatiale en orbite autour de la lune.

La Nasa souhaite lancer la passerelle lunaire en 2024 dans le cadre de son programme Artemis. Mais il dit que c’est un objectif et n’a pas confirmé de date de lancement cible.

Artemis mettra des bottes humaines à la surface de la lune pour la première fois depuis 1972. La passerelle soutiendra l’exploration humaine à long terme du satellite rocheux.

Mais la Nasa espère qu’elle servira éventuellement de point de départ pour un voyage plus profond dans l’espace.

L’administrateur de la Nasa, Jim Bridenstine, a précédemment déclaré: “ La passerelle sera notre base d’origine en orbite lunaire – c’est notre module de commande et de service pour les missions à la surface de la Lune.

“ En l’utilisant comme port pour le système d’atterrissage humain, son orbite autour de la Lune nous donnera accès à toute la surface lunaire, et un endroit pour rénover et ravitailler le système d’atterrissage. ”

La passerelle soutiendra l’exploration humaine à long terme de la lune. (Crédit: Nasa)



Cette illustration montre un gros plan de l’avant-poste d’habitation et de logistique (HALO), l’un des éléments de la passerelle que SpaceX lancera. (Crédit: Nasa)



Cette vue rapprochée montre le module de communication ESPRIT et le module de connexion de l’Agence spatiale européenne. (Crédit: Nasa)



L’élément de puissance et de propulsion (EPI) et l’avant-poste d’habitation et de logistique (HALO) seront lancés par SpaceX. (Crédit: Nasa)



La Nasa espère que la passerelle permettra de futures missions plus profondes dans l’espace. (Crédit: Nasa)

Artemis verra des astronautes poser le pied sur la Lune pour la première fois depuis la mission Apollo 17 en 1972.

Il emmènera également la première femme vers le satellite rocheux.

La Nasa souhaite que le programme Artemis agisse comme un banc d’essai pour une technologie qui aidera à terme les humains à voyager et à vivre sur Mars.

L’année dernière, la Nasa a révélé son intention de créer une base à long terme sur la lune. Surnommé «Artemis Base Camp», il fournirait une maison aux astronautes sur la surface lunaire aride.

Artemis verra également des humains visiter le pôle sud de la lune pour la toute première fois, où ils chercheront de l’eau et découvriront comment l’utiliser.

SpaceX transportera les astronautes de la porte d’entrée à la surface lunaire et retour. (Crédit: Nasa)



Cette illustration montre une vue de la configuration complète de la passerelle avec le vaisseau spatial Orion approchant par la gauche. (Crédit: Nasa)



La Nasa espère lancer la passerelle en 2024, mais ce n’est qu’un objectif

Les astronautes se rendront à Gateway sur le «Space Launch System» de la Nasa, qui sera la fusée la plus puissante jamais construite par l’agence. Il transportera jusqu’à quatre passagers à la gare dans un vaisseau spatial nommé Orion.

SpaceX d’Elon Musk fera également une partie du gros du travail pour le programme Artemis.

La Nasa a annoncé en février que la société avait été choisie pour transporter les éléments fondamentaux de la passerelle en orbite lunaire.

SpaceX a également remporté récemment un contrat de 2,9 milliards de dollars pour un système d’atterrissage qui transportera des astronautes sur la surface lunaire.

La société prévoit d’utiliser son prototype de vaisseau spatial “ Starship ” pour ce travail.



